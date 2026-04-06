Nagpur News: रेशनमधून केरोसीन, हॉटेल्सना पीएनजीची सक्ती!; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज हॉटेल व्यावसायिकांची बैठक

नागपूर: इराण-इस्राईल व अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी गॅसचा पुरवठा कमी झाल्याने जिल्ह्यात पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाने रेशन कार्डधारकांना केरोसीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, दुसरीकडे पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी)च्या वापरावरही भर दिला जात आहे. .पाईपलाईन सुविधा असलेल्या भागातील हॉटेल व्यावसायिकांसाठी पीएनजीचा वापर सक्तीचा करण्याची तयारी सुरू आहे.या संदर्भात सोमवारी (ता. ६) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गॅस कंपन्यांचे अधिकारी व हॉटेल व्यावसायिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी आनंद पडोळे यांनी दिली. .केंद्र सरकारकडून एलपीजीचा पुरवठा कमी झाल्याने पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यानुसार केरोसीनसोबतच पीएनजीचा वापर वाढविण्यावर प्रशासनाचा भर आहे..जिल्ह्यात सध्या २८ पीएनजी केंद्रे कार्यरत असून २२ सोसायट्यांमध्ये पाईप्ड गॅसची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. बुटीबोरी, जामठा, वानाडोंगरी, मिहान व हिंगणा परिसरात ही व्यवस्था उभारण्यात आली आहे..या भागातील हॉटेल व्यावसायिकांना पीएनजीचा वापर अनिवार्य करण्याबाबत केंद्राच्या सूचनाही प्राप्त झाल्या आहेत. एलपीजीच्या तुलनेत पीएनजी स्वस्त असल्याने त्याचा वापर वाढविण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पीएनजीचा वापर वाढल्यास एलपीजीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.