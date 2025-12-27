नागपुरात मध्यरात्री थरार! आईच्या कुशीतून बाळाला उचललं, चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडत प्राण्याने छातीसह खाल्ले दोन्ही हात

नागपूर : हुडकेश्वर पोलिस स्टेशन हद्दीतील नरसाळा परिसरात मन हेलावून टाकणारी घटना घडली आहे. स्मशानभूमीजवळील नाल्याच्या मागे असलेल्या मजुरांच्या झोपडपट्टीत अज्ञात प्राण्याच्या हल्ल्यात अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू (Nagpur Infant Death) झाला आहे..मृत चिमुकलीचे नाव अनुष्का रवी मेळा असून ती मूळची मध्यप्रदेशातील (Madhya Pradesh) सेलमिया गावची रहिवासी होती. ठेकेदाराच्या कामासाठी तिचे कुटुंब नागपुरात आले होते आणि नरसाळा परिसरातील झोपडपट्टीत वास्तव्यास होते..प्रेयसीवर मोठ्या प्रमाणात उधळले पैसे, कर्जबाजारी झालेल्या प्रियकरानं कंबोडियात विकली किडनी, 'रॅकेट'मध्ये डाॅक्टरांचाही सहभाग!.प्राथमिक माहितीनुसार, ही धक्कादायक घटना मध्यरात्री सुमारे २ वाजताच्या सुमारास घडली असावी. अनुष्का आपल्या आईच्या कुशीत झोपलेली असताना अज्ञात प्राण्याने तिला उचलून नेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. काही वेळानंतर घरात मुलगी दिसून न आल्याने कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर झोपडपट्टीजवळच छिन्न अवस्थेत चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आला..हल्लेखोर प्राण्याने चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडले असून तिची छाती आणि दोन्ही हात खाल्ल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणात अंधार असल्याने ही घटना घडल्याची प्राथमिक शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, नेमका कोणता प्राणी होता, याचा अद्याप शोध लागलेला नाही..घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून झोपडपट्टीतील मजूर कुटुंबांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. बाहेरगावाहून कामासाठी आलेल्या मजुरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. हुडकेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला असून वनविभागालाही याची माहिती देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.