नागपुरात मध्यरात्री थरार! आईच्या कुशीतून बाळाला उचललं, चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडत प्राण्याने छातीसह खाल्ले दोन्ही हात

Incident of Suspected Animal Attack in Nagpur : नागपूरच्या नरसाळा भागात अज्ञात प्राण्याच्या हल्ल्यात सहा महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला. झोपडपट्टीतील मजूर कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : हुडकेश्वर पोलिस स्टेशन हद्दीतील नरसाळा परिसरात मन हेलावून टाकणारी घटना घडली आहे. स्मशानभूमीजवळील नाल्याच्या मागे असलेल्या मजुरांच्या झोपडपट्टीत अज्ञात प्राण्याच्या हल्ल्यात अवघ्या ६ ते ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू (Nagpur Infant Death) झाला आहे.

