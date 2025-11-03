Nagpur News: गर्भवती माता आरोग्य तपासणीपासून वंचित

नागपूर : मागास जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी राज्य शासनातर्फे मानव विकास कार्यक्रम सुरू केला होता. माता व बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळवणे या हेतूने स्त्री व बालरोग तज्ज्ञांकडून गर्भवती महिला, स्तनदा माता तसेच ० ते ६ महिन्याच्या शिशूंची आरोग्य तपासणी तसेच औषधोपचाराची सोय या मिशनतर्फे केली जात होती. परंतु पाच दिवसांपूर्वी मानव विकास आयुक्तालयाने आरोग्य शिबिर घेणे बंद करावे. निधी मिळणार नाही, असे पत्र जारी केले..राज्य सरकारने मागास जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी २९ जून २००६ मध्ये मानव विकास मिशनची स्थापना केली. ‘मानव विकास कार्यक्रम’ राबवणे सुरू झाले. सुरवातीला केवळ १५ जिल्ह्यात ही योजना राबवली जात होती..२०१२ मध्ये व्याप्ती वाढवण्यात आली. २०२१ मध्ये २३ जिल्ह्यात ही योजना कार्यान्वित केली. तालुक्यात आरोग्य सेवेसोबतच ‘महिला बचतगट’ आणि ‘अनुसूचित जाती जमाती’चे सक्षमीकरण करण्यापासून तर ‘रोजगार निर्मितीवर’ ही लक्ष केंद्रित करण्याचा हेतू या मिशनचा आहे. राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी निधी २०२१ मध्ये वितरित केला होता..प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येक महिन्यात किमान दोन, तर ग्रामीण रुग्णालयामार्फत एक मोठे शिबिर आयोजित करण्यात येत होते. शिबिराच्या ठिकाणी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोग तज्ज्ञ यांचेकडून लाभार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी व उपचार केले जात होते. एक वेळचा अल्पोपहार लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. गरोदर मातांचा व सहा महिन्यांपर्यंत स्तनदा मातांचा पाठपुरावा केला जातो. तसेच जोखमीच्या मातांना पुढील उपचारासाठी व संदर्भीत केले जाते, पाठपुरावा करण्यात येत होता..या सेवा दिल्या जात होत्या... आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देणे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञ यांना मानधन देणे. लाभार्थ्यांना निदान, उपचारासह औषध उपलब्ध करून देणे. अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्रय रेषेखालील गर्भवती मातांना बुडित मजुरीपोटी ८०० रुपये देणे. .Pune News : तपासण्यांचा धडाका, पण उपचारांचे काय? ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’ अभियानातील निदानाची आकडेवारी गुलदस्तात.मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत शिबिर घेऊन, गर्भवती आणि प्रसूत मातांना विशेष मार्गदर्शन करण्यासोबत औषधोपचार केला जात होता. मुलांच्या आरोग्य तपासणीत त्यांच्या पोषण आणि वाढीशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत होते. परंतु हे सर्व एका पत्रामुळे थांबले. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी कमी पडत असल्यानेच सर्व कल्याणकारी योजनांवर कात्री लावली जात आहे, असाच याचा अर्थ आहे. - सिद्धांत पाटील, कार्याध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी, नागपूर शहर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.