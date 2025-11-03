नागपूर

Nagpur News: गर्भवती माता आरोग्य तपासणीपासून वंचित

Mission Aimed to Improve Maternal and Child Health in Backward Districts: शासनाचा अचानक निर्णय; मानव विकास मिशनअंतर्गत आरोग्य शिबिरे बंद, माता-बाल आरोग्य सेवा ठप्प मागास जिल्ह्यांतील महिलांचा आधार हिरावला; मानव विकास कार्यक्रमाला निधी बंद.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मागास जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्‍यासाठी राज्य शासनातर्फे मानव विकास कार्यक्रम सुरू केला होता. माता व बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळवणे या हेतूने स्त्री व बालरोग तज्ज्ञांकडून गर्भवती महिला, स्तनदा माता तसेच ० ते ६ महिन्याच्या शिशूंची आरोग्य तपासणी तसेच औषधोपचाराची सोय या मिशनतर्फे केली जात होती. परंतु पाच दिवसांपूर्वी मानव विकास आयुक्तालयाने आरोग्य शिबिर घेणे बंद करावे. निधी मिळणार नाही, असे पत्र जारी केले.

