Nagpur News: तणावातून विद्यार्थ्याने स्वतचा घेतला जीव ; वारंगा येथे वसतिगृहाच्या नवव्या माळ्यावरून घेतली उडी

नागपूर: मिहान परिसरातील मौजा वारंगा येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी येथील विद्यार्थ्याने अभ्यासाच्या तणावातून वसतिगृहाच्या नवव्या माळ्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना पहाटे चार वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकाराने महाविद्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .श्रेयस चंद्रकांत माने (वय २०, रा. कोल्हापूर) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रेयस हा 'ह्यूमन कॉम्प्युटर गेमिंग टेक्नॉलॉजी' या अभ्यासक्रमात चौथ्या सत्रात शिकत होता. गेल्या तीन सत्रांमध्ये (सेमिस्टर) त्याचा परफॉर्मन्स चांगला नसल्याने तो पिछाडला होता. आज त्याची आंतरिक चाचणी परीक्षाही होती..अभ्यास न झाल्याने मात्र तो तणावात होता. रविवारी (ता. ३) रात्री मित्रांसोबत वसतिगृहात जेवण केल्यावर तो आपल्या खोलीत गेला. पहाटेच्या सुमारास उठून त्याने इमारतीवरून उडी घेतली. डोक्याला मार लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला..सकाळी सहा वाजता हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर महाविद्यालयीन प्रशासनाने पोलिसांना माहिती दिली. बुटीबोरी पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेडिकलला पाठवला. श्रेयशचे वडील चंद्रकांत आणि त्याची आई तातडीने कोल्हापूर येथून नागपूरकडे रवाना झाले..अनेक दिवसांपासून होता तणावातमिळालेल्या माहितीनुसार, श्रेयस हा गेल्या अनेक दिवसांपासून तणावात होता. त्यातून तो मित्रांशी बोलणेही टाळत होता. तिन्ही सत्रातील निकालात त्याने साजेशी कामगिरी केली नसल्याने त्याच्यावर मानसिक दडपण होते. त्यातून त्याने हे पाऊल उचलले असल्याची माहिती संस्थेकडून देण्यात आलेली आहे.