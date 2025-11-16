नागपूर

Nagpur News: गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरचा पर्दाफाश; महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाची

Sting Operation Exposes Illegal Gender Detection in Nagpur: नागपुरात बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरवर मनपाने स्टिंग ऑपरेशन करून कारवाई केली. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल.
नागपूर : बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणे गंभीर गुन्हा असतानाही शहरात छुप्या पद्धतीने गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरचा पर्दाफाश केला असून दोन डॉक्टरांवर नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने गर्भलिंग निदान व प्रसूतीपूर्व चाचणी (पीसीपीएनडीटी) कायद्यान्वये कारवाई केली.

