Nagpur News: गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरचा पर्दाफाश; महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाची

नागपूर : बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणे गंभीर गुन्हा असतानाही शहरात छुप्या पद्धतीने गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटरचा पर्दाफाश केला असून दोन डॉक्टरांवर नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने गर्भलिंग निदान व प्रसूतीपूर्व चाचणी (पीसीपीएनडीटी) कायद्यान्वये कारवाई केली..मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोग्य विभागाने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनद्वारे शनिवारी हा प्रकार उघडकीस आला. मनपाच्या आरोग्य विभागाने अशा प्रकारची प्रथमच कारवाई केली आहे. वर्धमाननगर येथील डॉ. रेखा शिरसाट (बीएएमएस) यांच्या शिवम हॉस्पिटलमध्ये लिंगनिदान करण्यासाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार, मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांच्या मार्गदर्शनात अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र बहिरवार आणि डॉ. सरला लाड यांच्या पथकाने सापळा रचला..कारवाई करणाऱ्या पथकाचे अभिनंदनया कारवाईनंतर मनपाचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी आणि अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत यांनी संपूर्ण चमूचे विशेष कौतुक व अभिनंदन केले आहे. दरम्यान याप्रकरणी डॉक्टर रेखा शिरसाठ यांच्याविरोधात नंदनवन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..सोनोग्राफी सेंटर सीलहा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आल्यावर मनपाच्या पथकाने तातडीने पोलिसांना सोबत घेऊन डॉ. नागी यांच्या क्लिनिकवर धाव घेतली. मात्र, क्लिनिक बंद आढळले. डॉ. नागी यांना फोनद्वारे संपर्क साधला असता ते ''आऊट ऑफ स्टेशन'' असल्याचे कळले. यानंतर मनपाच्या चमूने पोलिसांच्या मदतीने तत्काळ सोनोग्राफी सेंटर सील केले. स्टिंग ऑपरेशनसाठी मनपाच्या पथकाने रेकॉर्डिंगची काळजीपूर्वक तयारी केली होती..कारवाई करणारे पथककारवाईत सहभागी मनपाच्या चमूमध्ये सहाय्यक आयुक्त विजय थूल, दीपाली नागरे, सिव्हिल सर्जन कार्यालयाचे झोनल वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अतिक खान, डॉ. ख्वाजा, सीताबर्डी पोलिस स्टेशनच्या रूपाली यांच्यासह मनपाचे कर्मचारी व चिंटू बोरकर, सिद्धेश ठमके आदी सहभागी होते..असे केले स्टिंग आॅपरेशनएका बनावट व्यक्तीला त्यांच्याकडे पाठवून त्यांना गर्भातील बाळाचे लिंगनिदान करण्याची विचारणा केली. प्रथमतः त्यांनी नकार दिला. मात्र, काही वेळात या चाचणीसाठी तब्बल ६० हजार रुपयांची मागणी केली. गर्भवती महिलेने पुन्हा डॉक्टरांची भेट घेतली आणि चाचणीसाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्या महिलेस दुसरीकडे सोनोग्राफीसाठी पाठवले जाईल, असे सांगितले. स्टिंग ऑपरेशनच्या पहिल्या दिवशी शुक्रवारी (ता.१४) महिलेने शिवम हॉस्पिटलमध्ये हजेरी लावली. तेथे प्रथम ५० हजार रुपये जमा केले. यानंतर एका एजंटने महिलेस बाईकवर बसवून सदर परिसरात आणले. पहिल्या दिवशी चाचणी न झाल्याने पैसे परत करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी, एजंटने पुन्हा महिलेस बाईकवर बसवून सदर येथील सराफा चेंबरमधील डॉ. राजीव नागी यांच्या सोनोग्राफी सेंटरवर नेले. लिफ्ट बंद असल्यामुळे पेशंटला तीन मजले पायी चालत क्लिनिकपर्यंत जावे लागले. येथे डॉ. नागी यांनी महिलेस गर्भातील बाळाचे लिंग तपासून सांगितले. यानंतर एजंटने पेशंटला पुन्हा बाईकवरून शिवम हॉस्पिटलमध्ये आणले. हे सर्व रेकॉर्ड होताच छापा टाकून पथकाने पोलिसांच्या मदतीने कारवाई केली..