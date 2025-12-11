Illegal Hoardings: अवैध होर्डिंगद्वारे ‘शुभेच्छा देणाऱ्यांची’ यादी द्या; उच्च न्यायालय, महापालिकेला आदेश, पाच लाखांच्या दंडाची तंबी

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनासाठी शहरात अवैध होर्डिंग लावणाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला मंगळवारी दिले. यासाठी महापालिकेला २२ डिसेंबरपर्यंतचा अवधी दिला..नियमभंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास पाच लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तंबीही उच्च न्यायालयाने दिली. परिवर्तन संस्थेचे सचिव दिनेश नायडू यांनी या समस्येवर अवमानना याचिका दाखल केली आहे. यावर न्या.अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली..मंगळवारी सुनावणीत विमानतळ ते सिव्हिल लाइन्स या वर्धा रोडवरील मेट्रोच्या पिलर्सवर ६० पेक्षा अधिक अवैध होर्डिंग लावल्याची बाब न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांना कारागृहात पाठवण्याची तंबीही दिली होती. मात्र, महापालिकेच्या विनंतीनंतर शेवटची संधी देत न्यायालयाने सर्व अवैध व अनधिकृत होर्डिंग २४ तासांत हटविण्याचे कठोर आदेश दिले होते..आज झालेल्या सुनावणीत मनपा आयुक्तांनी शपथपत्र दाखल करून शहरातील अवैध होर्डिंग हटविल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. परंतु, न्यायालयाने केवळ यावर समाधान न मानता, या होर्डिंग लावणाऱ्या सर्व ‘शुभेच्छुकांची’ यादी सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले. शिवाय, महापालिकेने या शुभेच्छुकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवावी आणि प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड का भरू नये, त्यांच्यावर गुन्हा व अवमानाची कारवाई का करू नये, याचे उत्तर मागावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. यातून वसूल होणारा दंड शहराच्या सौंदर्यीकरणासाठी वापरता येईल का, याचीही विचारणा न्यायालयाने मनपाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट आणि शासनातर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली..दंड भरावाच लागेल! सोलापुरातील १२,२६८ बेशिस्त वाहनचालकांवर खटले, ४३१८ बेशिस्त वाहनचालकांना वॉरंट अन् समन्स; दंड न भरल्यास पोलिस करणार कारवाई.शुभेच्छुकांचे होर्डिंग मपनाच्या हातीउच्च न्यायालयाने अवैध होर्डिंगवरून मंगळवारी मनपाला फटकारल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आज यावर उत्तर दाखल केले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ २४ तासांत २ हजार ८०३ अवैध होर्डिंग हटविल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच, शुभेच्छुकांकडून ७ हजार रुपये दंड वसूल केला असून ६८६ तक्रारी पोलिस ठाण्यांत नोंदवल्या आहेत. मंगळवारी, लक्ष्मीनगर आणि धंतोली झोनमध्ये सर्वाधिक होर्डिंग हटविल्याचेही आयुक्तांनी न्यायालयात नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.