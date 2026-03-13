नागपूर : शहरात नियमांची सर्रास पायमल्ली करून हजारो अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स उभे असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केला. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वस्तुस्थिती मान्य करत येत्या ९० दिवसात मोबाईल टॉवरबाबतचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले..सन २०१४ मध्ये शहरात केवळ १७५ टॉवर होते. आज ही संख्या दोन हजारच्या पार गेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी फक्त १० टक्के टॉवर अधिकृतआहेत. महापालिकेकडे केवळ २५४ अर्ज आले असून, फक्त १०० टॉवरला अंतिम मंजुरी आहे. मग उरलेले टॉवर कोणाच्या आशीर्वादाने उभे राहिले? असा सवाल दटकेंनी केला..अनधिकृत मोबाईल टॉवरविरोधात उपोषण.दटके यांनी माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीचा दाखला देत सांगितले की, ‘इनर रिंग रोड’वर ४२ मोठे टॉवर्स चक्क रस्ता दुभाजकावर मध्यभागी बसवण्यात आले आहेत. निवासी इमारतींवर तीन ते २४ मीटर उंचीचे टॉवर ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी’ न तपासताच उभे केले जात आहेत. सामान्य माणसाकडून मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करणारी महापालिका, बड्या कंपन्यांकडून कोट्यवधींचा महसूल बुडत असताना गप्प का? यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी..शाळा, रुग्णालय आणि महाविद्यालयांच्या शंभर मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यास बंदी असतानाही नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत. शहराचे झोननिहाय सर्वेक्षण करून अनधिकृत टॉवर हटविण्याचे आदेश देणार का, महसूल बुडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दोष निश्चिती होणार का, असे प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केले..Premium|Renewable Energy Projects : जीवाश्म इंधनाचे साठे संपण्यापूर्वीच जगाची पावले अपारंपरिक ऊर्जेकडे; सौदी, इजिप्तचे मोठे लक्ष्य!.यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी नागपुरातील अनधिकृत टॉवरची स्थिती मान्य केली. सध्या राज्य सरकार केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करत असून, महाराष्ट्राचे अद्याप स्वतंत्र धोरण नाही. त्यामुळे पुढील ९० दिवसांत महाराष्ट्र शासन मोबाईल टॉवरबाबत निश्चित धोरण निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.