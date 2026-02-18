नागपूर
Nagpur News : पत्नीच्या अल्पवयीन प्रियकराचे अपहरण करून अनैसर्गिक अत्याचार, कुख्यात गुंड अटकेत
Minor Boy Kidnapped and Assaulted in Imamwada : या प्रकरणी इमामवाडा पोलिसांनी आरोपीला अटक असून न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
नागपूर : शहरातील इमामवाडा परिसरात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, पत्नीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाचा सूड घेण्यासाठी एका कुख्यात गुंडाने १७ वर्षीय मुलाचे अपहरण करून त्याच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. या प्रकरणी इमामवाडा पोलिसांनी आरोपीला अटक असून न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.