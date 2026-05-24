Nagpur News: नागपुरात आज ‘इमॉर्टल आशा’ची सुरेल मैफल; रसिक अनुभवणार आशाताईंच्या गीतांचा सुवर्णकाळ

नागपूर: प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांच्या अजरामर गाण्यांची 'इमॉर्टल आशा' ही विशेष संगीत मैफल रविवारी (ता. २४) सायंकाळी ७ वाजता सुरेश भट सभागृहात रंगणार आहे. 'सकाळ'च्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमातून नागपूरकरांना आशाताईंच्या गीतांचा सुवर्णकाळ अनुभवायला मिळणार आहे..या कार्यक्रमात सुप्रसिद्ध गायिका मधुरा दातार मुख्य आकर्षण असणार आहेत. दातार यांच्या सुरेल आवाजाने आशाताईंच्या सदाबहार बॉलिवूड गीतांची खास पर्वणी रसिकांना मिळणार आहे..भारत-मोरोक्को : टांजियरचा प्रवासी बनलेला दिल्लीचा काझी, इब्न बतूताने ७ शतकांपूर्वी जोडलेलं नातं.तसेच गायक सागर मधुमटके, सारंग जोशी आणि निकिता जोशी आपल्या गायनाने मैफलीत रंग भरणार आहेत. याचबरोबर 'ट्रम्पेट किंग ऑफ इंडिया' म्हणून प्रसिद्ध असणारे किशोर सोढा यांचे विशेष सादरीकरणही रसिकांच्या मनाचा ठाव घेणार आहे. आशाताईंनी नेहमीच आपल्या जादुई आवाजाने रसिकांना वेड लावले आहे. त्याच गाण्यांची एक सुरेल सफर रसिकांना या मैफलीतून घडणार आहे..तिकीट विक्रीया कार्यक्रमाची तिकीट विक्री कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आज सुरू राहणार आहे. तिकीट दर १५००, १०००, ७००, ५०० व ३०० रुपये आहे. तिकीट बुक करण्यासाठी ९५११२९०२१७, ८८०५००९३९५ व ९८२२१२९६८६ या क्रमांकावर संपर्क करावा. तसेच 'बुक माय शो' आणि 'तिकीट खिडकी' या प्लॅटफॉर्मवरही ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करता येईल.