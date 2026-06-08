Nagpur: महागाईचा भस्मासूर सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर!; हॉटेलच्या मेनूला दरवाढीची फोडणी

नागपूर: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट्सनी खाद्यपदार्थांच्या दरात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार वीकेंडची मेजवानी, मित्रमैत्रिणींसोबतच्या पार्ट्या आणि कौटुंबिक सेलिब्रेशनवरील खर्च वाढणार आहे.आजची धावपळीची जीवनशैलीमुळे वीकेंड हॉटेल्समध्ये साजरा करण्याची इच्छा असते. यामुळे हॉटेलिंग हा मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या जीवनाचा भाग बनले आहे. मात्र, आता हा आनंद खर्चिक ठरणार आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणावाच्या स्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेसह स्थानिक स्तरावरही इंधन, गॅस, माल वाहतूक भाडे वाढीला सुरुवात झाली असून यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. याचा थेट फटका हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. .युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पूर्वी ४५.७ किलो वजनाच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर ४,२०० रुपये होता. मात्र, लागोपाठ पाच ते सहा वेळा झालेल्या दरवाढीमुळे हा दर आता थेट ७,०७२ रुपयांवर पोहोचला आहे. सोबतच डाळी, तांदूळ, गहू, मसाले, कांदा, तेल आणि इतर कच्च्या मालाचे भावही कडाडले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच रेस्टॉरेंट संचालकांनी १० टक्के वाढ केली होती. मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पुन्हा दरवाढ करावी लागत आहे..Nagpur: डिव्हायडर बनले तळीरामांचे ‘ओपन बार’!; सुशोभीकरणाच्या झाडांचा आडोसा; सुरक्षेचा प्रश्न कायम."व्यावसायिक गॅस आणि कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. हा वाढीव खर्च स्वतः सोसणे आता रेस्टॉरेंट चालकांसाठी अशक्य झाल्याने नाइलाजास्तव आम्हाला ही भाववाढ करावी लागत आहे."-मनदिपसिंह पदम, नागपूर इटरी ओनर्स असोसिएशनचे सहसचिवकटिंगही महागली; २० टक्के दरवाढमहागाईने होरपळणाऱ्या नागरिकांना आता दाढी, कटिंगसाठीही अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने शहर आणि ग्रामीण भागातील सलूनच्या दरांमध्ये ६ जूनपासून २० टक्के वाढ केली आहे..सलून व्यवसायात नियमित वापरल्या जाणाऱ्या अनेक सौंदर्य प्रसाधनांचा आणि साहित्याचा थेट संबंध पेट्रोकेमिकल्सशी असतो. इंधनाचे दर वाढल्याने सलूनमध्ये उपयोगी येणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. यामुळे सलून चालकांचा दैनंदिन खर्च कमालीचा वाढला आहे.एकीकडे दुकानांचे भाडे, वीजबिल आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढला, दुसरीकडे रोज लागणारे मटेरिअल महागल्याने नाभिक बांधव आर्थिक संकटात सापडले आहेत. व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी दरांमध्ये वाढ करणे अपरिहार्य झाले. म्हणूनच दरवाढीचा निर्णय एकमताने घेतल्याची माहिती संघटनेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फुलकांधे यांनी दिली. या दरवाढीमुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना कटिंग आणि दाढीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.सलूनचे दरप्रकार जुने दर नवीन दरहेअर कट १८० २२०दाढी १२० १४०हेड मसाज १८० २२०फेस मसाज ६० ७०हेअर कलर २०० २४०.फिटनेसप्रेमींच्या खिशाला कात्रीदररोज जिममध्ये जाऊन घाम गाळणाऱ्या आणि दणकट शरीर बनवण्यासाठी प्रोटिन सप्लिमेंट्सवर अवलंबून असणाऱ्या फिटनेसप्रेमींच्या खिशाला आता मोठी कात्री लागणार आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा माल महागल्यामुळे बाजारातील नामांकित कंपन्यांच्या प्रोटिन सप्लिमेंट्सच्या किमतीत तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे फिट राहणे आता सर्वसामान्यांच्या बजेटबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत.कोरोना महामारीनंतर लोकांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढली आहे. जिममध्ये जाणाऱ्या तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, स्नायूंच्या मजबुतीसाठी लागणारे प्रोटिन आणि इतर सप्लिमेंट्सचे दर अचानक वाढल्याने जिम शौकिनांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.\\.जे प्रोटिन डबे पूर्वी तीन हजार ते चार हजार रुपयाला मिळत होते ते आता थेट साडेचार हजार ते पाच हजार रुपयांच्या पार गेले आहेत. किमती वाढण्यामागची मुख्य कारणे म्हणजे, प्रोटिन बनवण्यासाठी लागणारे डार्क चॉकलेट, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर घटकांच्या किमती जागतिक पातळीवर वाढल्यामुळे कच्च्या मालाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. सोबतीलाच इंधन दरवाढ आणि आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम आयातीवर झाला आहे. तसेच बहुतांश दर्जेदार प्रोटिन ब्रँड्स परदेशातून आयात केले जात असल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणाऱ्या बदलामुळेही किमतीत मोठी वाढ झाली आहे..बनावट उत्पादनांचा धोका वाढलाकिमती वाढल्यामुळे अनेक तरुण सध्या स्वस्त पर्यायांच्या शोधात आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन बाजारात बनावट प्रोटिन विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय होण्याची भीती जिम ट्रेनर्सनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्वस्त प्रोटिनच्या नादात तरुणांनी आरोग्याशी खेळ करू नये असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.असे आहेत दरवे प्रोटिन (१ किलो) ४५०० ते ५२०० रुपयेमास गेनर (३ किलो डबा) ५५०० ते ६००० रुपयेबीसीएए /अमिनो ॲसिड २५०० ते २८०० रुपये .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.