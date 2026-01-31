Crime News : माझी इच्छा पूर्ण कर, नाही तर...!; विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी; नागपूरमधील प्रकार

नागपूर : खाजगी विमा कंपनीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महिला कर्मचाऱ्याला शरीरसुखाची मागणी करीत, तसे न केल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महिलेने शहरातील अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३५ वर्षीय महिला कर्मचारी विमा कंपनीत २२ जानेवारी २०२० ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत नागपूर विभागासाठी एरिया मॅनेजर म्हणून कार्यरत होत्या. या काळात त्याचे दिल्ली येथील ५० वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये कंपनीकडून आयोजित करण्यात आलेल्या पोर्तुगाल येथील लिस्बन दौऱ्यासाठी सुमारे ५० ते ६० कर्मचारी सहभागी झाले होते. या दौऱ्यात आरोपीही उपस्थित होता. विमान प्रवासादरम्यान आरोपीने वारंवार शेजारी बसण्याचा आग्रह धरला. मात्र, महिलेने त्यांना स्पष्ट नकार दिला..Nagpur Crime : बनावट ओळखपत्रासाठी केला ‘एआय’चा वापर; तोतया अधिकाऱ्याला २ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी.लिस्बन येथे पोहोचल्यानंतर हॉटेलमध्ये आयोजित पार्टीनंतर आरोपीने महिलेला त्यांच्या खोलीत येण्यास सांगितले. मात्र, आरोपीचे वर्तन संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी त्यास नकार देत स्वतःच्या खोलीत जाणे पसंत केले. या घटनेनंतरही आरोपीकडून महिलेवर मानसिक दबाव टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कंपनीतील इन्सेन्टिव्ह संदर्भातील आरोप लावत महिलेला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ई-मेलद्वारे त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली..याच दिवशी सायंकाळी आरोपीने फोनवरून संपर्क साधत अत्यंत अश्लील व अपमानास्पद भाषेत बोलून, ‘माझी मागणी पूर्ण केल्यास तुझे टर्मिनेशन रद्द करू शकतो,’ असे बोलून शरीरसुखाची मागणी केली. या प्रकाराने महिलेला मानसिक धक्का बसला. त्यांनी तत्काळ फोन बंद केला. तसेच कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी, एचआर विभाग तसेच ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर लेखी तक्रार दाखल केली. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने तसेच नोकरी कायमची गेल्याने अखेर त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबत अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Nagpur Crime News : दारूच्या वादातून झाला खून; तहसीलमधील खुनप्रकरणी दोघांना अटक.पोलिसांनी शुक्रवारी (ता.३०) गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक नितीनचंद्र सुरेंद्रसिंग राजकुमार करीत असून, आरोपी सध्या दिल्ली येथे असल्याने त्याचा शोध घेण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.