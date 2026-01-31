नागपूर

Crime News : माझी इच्छा पूर्ण कर, नाही तर...!; विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी; नागपूरमधील प्रकार

Insurance Company Officer Demands Favour from Woman Employee : महिला कर्मचाऱ्याकडे शरीरसुखाची मागणी करत, नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. नागपुरात ही घटना घडली आहे.
Nagpur Sexual Harassment Case

Nagpur Sexual Harassment Case

ESAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : खाजगी विमा कंपनीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महिला कर्मचाऱ्याला शरीरसुखाची मागणी करीत, तसे न केल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महिलेने शहरातील अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
nagpur crime
Crime Against Woman

Related Stories

No stories found.