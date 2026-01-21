Nagpur Crime: गुंतवणुकीच्या नावावर १ कोटींची फसवणूक; भागीदाराचाच डाव

नागपूर : एका प्रॉपर्टी डीलरची त्याच्याच भागीदाराने गुंतवणुकीत मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून १ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली. ही घटना गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. पोलिसांनी शमी कन्हैयालाल ममतानी (वय ५५, रा. जागृती कॉलनी, काटोल रोड) यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध मंगळवारी गुन्हा नोंदविला..अनुप श्याम करणानी (वय ५७, रा. सांताक्रूझ, मुंबई) असे आरोपीचे नाव असून, अद्याप त्याला अटक झालेली नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ मध्ये शमी यांची ओळख आरोपी अनुप करणानी याच्याशी झाली होती..दोघेही प्रॉपर्टी व्यवसायात कार्यरत असल्याने नियमितपणे व्यावसायिक चर्चा होत असे. पुढे दोघांनी भागीदारीत प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. याच काळात आरोपी अनुप करणानी याने अंबिका कॉलोनायझर एलएलपी या संस्थेमध्ये प्रॉपर्टीत गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळेल, असे आमिष शमी यांना दाखविले..त्याच्या विश्वासावर शमी ममतानी यांनी १५ डिसेंबर २०११ ते १४ फेब्रुवारी २०१३ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने एकूण १ कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी दिले. मात्र, बराच काळ उलटूनही या गुंतवणुकीतून कोणताही नफा मिळाला नाही. त्यामुळे ममतानी यांनी आपली रक्कम परत मागितली असता आरोपीने टाळाटाळ सुरू केली..दरमहा ‘सात टक्के परताव्या’च्या आमिषाने दोन कोटींची फसवणूक.शेवटी कंटाळून शमी यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीची खात्री केल्यानंतर आरोपी अनुप करणानी याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या आरोपीचा शोध घेऊन अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास गिट्टीखदान पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.