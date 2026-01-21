नागपूर

Nagpur Crime: गुंतवणुकीच्या नावावर १ कोटींची फसवणूक; भागीदाराचाच डाव

Investment Fraud: गुंतवणुकीत मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून नागपूरमधील प्रॉपर्टी डीलरची १ कोटींची फसवणूक झाली. गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : एका प्रॉपर्टी डीलरची त्याच्याच भागीदाराने गुंतवणुकीत मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून १ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली. ही घटना गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली. पोलिसांनी शमी कन्हैयालाल ममतानी (वय ५५, रा. जागृती कॉलनी, काटोल रोड) यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध मंगळवारी गुन्हा नोंदविला.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
Fraud Crime
Investment

Related Stories

No stories found.