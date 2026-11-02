नागपूर

Nagpur Extortion Threat: आठ सराफा व्यापाऱ्यांना खंडणीची धमकी, प्रत्येकी १० लाखांची मागणी; तहसील पोलिसांचा तपास सुरू

₹10 Lakh Demanded From Each Jeweller : नागपूरच्या गांधीबाग परिसरातील आठ सराफा व्यापाऱ्यांना लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या नावाने प्रत्येकी १० लाख रुपयांची खंडणी मागणारी धमकीची पत्रे पाठविण्यात आली. तीन दिवसांत पैसे न दिल्यास कुटुंबीयांसह जीवे मारण्याचा इशारा देण्यात आला.
Nagpur police investigate threat letters demanding ₹10 lakh each from eight jewellers in Gandhibagh.

Nagpur police investigate threat letters demanding ₹10 lakh each from eight jewellers in Gandhibagh.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या नावाने गांधीबाग परिसरातील आठ सराफा व्यापाऱ्यांना खंडणीची धमकी दिल्याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांच्यासह आठ सराफा व्यापाऱ्याकडे १० लाख रुपयांच्या मागणीचे पत्र आले होते. तीन दिवसांत पैसे न दिल्यास कुटुंबीयांसह जीवे मारण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

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