Nagpur Extortion Threat: आठ सराफा व्यापाऱ्यांना खंडणीची धमकी, प्रत्येकी १० लाखांची मागणी; तहसील पोलिसांचा तपास सुरू

नागपूर, : लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या नावाने गांधीबाग परिसरातील आठ सराफा व्यापाऱ्यांना खंडणीची धमकी दिल्याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रविवारी सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांच्यासह आठ सराफा व्यापाऱ्याकडे १० लाख रुपयांच्या मागणीचे पत्र आले होते. तीन दिवसांत पैसे न दिल्यास कुटुंबीयांसह जीवे मारण्याचा इशारा देण्यात आला होता. .न्यू इतवारी रोडवरील दुर्गा ज्वेलर्सचे संचालक नेहाल टिनखेडे (वय ३१, रा. नंदनवन) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. ३१) दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास एक महिला त्यांच्या दुकानात आली. तिने पोस्टाच्या तिकिटासाठी १० रुपये मागितले आणि एक लिफाफा टिनखेडे यांच्या हातात दिला. त्यानंतर ती निघून गेली..टिनखेडे यांनी लिफाफा उघडला असता, त्यात सात स्वतंत्र लिफाफे आणि धमकीची चिठ्ठी आढळली. सात लिफाफ्यांवर गांधीबाग परिसरातील अन्य सराफा व्यापाऱ्यांची नावे होती. चिठ्ठीत ‘लॉरेन्स बिश्नोईचे शूटर्स मुंबईवाले’ असा उल्लेख करून तीन दिवसांत प्रत्येकी १० लाख रुपये रोख जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. पैसे न दिल्यास गळा कापून हत्या करण्याची, तसेच पोलिसांकडे तक्रार न करण्याची धमकी देण्यात आली होती..पैसे जमा झाल्यानंतर रस्त्यावर ‘जय श्रीराम’चे पोस्टर लावण्याचा संदेशही पत्रात देण्यात आला होता. या धमकीमुळे सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून धमकीची पत्रे पाठविणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.