नागपूर

नितीन गडकरींच्या पीएशी ओळख असल्याचे सांगत फसवणूक; नोकरी लावून देण्याच्या बहाण्याने उकळले लाखो रुपये...

Nagpur Job Scam Using Nitin Gadkari Name : शासकीय नोकरी व भूखंड मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ७ लाख १ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नागपूरमध्ये ही घटना घडली.
Nagpur Job Scam Using Nitin Gadkari Name

Nagpur Job Scam Using Nitin Gadkari Name

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा पीए तसेच आरोग्य मंत्र्यांच्या पीएशी ओळख असल्याचे सांगत शासकीय नोकरी व भूखंड मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ७ लाख १ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पाचपावली पोलिसांनी पती-पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Nitin Gadkari
scam

Related Stories

No stories found.