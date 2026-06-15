नागपूर

Nagpur: पाण्याचे शिंतोडे उडाल्याच्या वादातून खून;कळमन्यातील घटना; दोन कुटुंबातील सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Minor Dispute Turns Fatal in Nagpur: नागपूरच्या कळमना परिसरातील भरतवाडा येथे पाण्याचे शिंतोडे उडाल्याच्या किरकोळ वादातून एका 27 वर्षीय युवकाचा निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: हात धुताना पाण्याचे शिंतोडे अंगावर उडल्याने झालेल्या किरकोळ वादाची परिणिती थेट युवकाच्या खुनात झाली. ही घटना रविवारी सकाळी कळमना हद्दीत भरतवाड्यातील गॅस गोदाम परिसरात रविवारी सकाळी घडली. आरोपींनी मृताच्या मोठ्या भावावरही हल्ला करून त्यालाही जखमी केले. याप्रकरणी पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध खुनासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करीत त्यांना अटक केली.

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