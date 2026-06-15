Nagpur: पाण्याचे शिंतोडे उडाल्याच्या वादातून खून;कळमन्यातील घटना; दोन कुटुंबातील सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नागपूर: हात धुताना पाण्याचे शिंतोडे अंगावर उडल्याने झालेल्या किरकोळ वादाची परिणिती थेट युवकाच्या खुनात झाली. ही घटना रविवारी सकाळी कळमना हद्दीत भरतवाड्यातील गॅस गोदाम परिसरात रविवारी सकाळी घडली. आरोपींनी मृताच्या मोठ्या भावावरही हल्ला करून त्यालाही जखमी केले. याप्रकरणी पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध खुनासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करीत त्यांना अटक केली. .योगेश बिरसिंग साहू (वय २७, रा. भगतनगर, भरतवाडा रोड) असे मृताचे तर लोकेश बिरसिंग शाहू (वय २६) असे जखमीचे नाव आहे. शुभम राजेश पिल्लारे (वय २०), राजेश दुधराम पिल्लारे (वय ५२), सरीता राजेश पिल्लारे (वय ४७), शिवानी राजेश पिलारे (वय २४, सर्व रा. भरतवाडा गॅस गोदाम), प्रफुल्ल सुरेश बांते (वय १८), शुभांगी सुरेश बांते (वय ४५, दोन्ही रा. भरतवाडा), मंगेश रहांगडाले (वय २०, रा. गुलमोहरनगर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..Kolhapur Football Fans : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडे शहर'! कोल्हापुरात अवतरले मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार; फुटबॉलप्रेमींनी उभारले खेळाडूंचे मोठे कटाऊट.मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश सकाळी गॅस गोदाम परिसरात नाश्ता करण्यासाठी गेला होता. तिथे मंगेश आणि त्याचे चार सहकारी बसले होते. योगेशने नाश्ता केल्यानंतर हात धुऊन झटकले. पाण्याचे शिंतोडे उडल्याने मंगेशने वाद घालण्यास सुरुवात केली. मंगेशने फोनवरून प्रफुल्लला घटनेची माहिती दिली..लागलीच तो घटनास्थळी आला. त्यानेही योगेशसोबत वाद घातला. दोघांत हाणामारी सुरू असताना शिवानी आणि प्रफुल्लची आईसुद्धा पोहोचली. काही वेळातच शिवानीचे वडील राजेश आणि आई सरितासुद्धा आले. पाचही जणांनी मिळून योगेशला पुन्हा मारहाण सुरू केली. त्याचवेळी शुभम चाकू घेऊन आला आणि योगेशवर सपासप वार करीत त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवले..Shaktipeeth Highway Protest : शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' शब्द हवेत विरला? शक्तिपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा महायुतीवर जोरदार प्रहार, लढ्यात सहभागी होण्याचं केलं आवाहन.माहिती मिळताच योगेशचा भाऊ लोकेशही आला. शुभमने त्याच्यावरही चाकूने वार केले, तर इतरांनी दांड्याने मारहाण केली. योगेश आणि लोकेश यांना मेयो रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी योगेशला मृत घोषित केले. लोकेशवर उपचार सुरू आहेत. कळमना पोलिसांनी घटनास्थळावरूनच सातही आरोपींना ताब्यात घेतले..तर भाऊ वाचला असता हो साहेबपूर्वी योगेश आणि लोकेश कुख्यात गुंड होते. काही वर्षांपासून योगेशने हातमजुरी सुरू केली होती. अलीकडेच पोलिस उपायुक्तांनी त्याला गुन्हेगारी कृत्यापासून लांब राहण्याची ताकीद दिली. योगेशने भांडण झाल्यावर मंगेशसह त्याच्या मित्रांना पोलिस ठाण्यात चलण्यास सांगितले होते. मात्र, आरोपींनी तिथेच त्याच्यावर हल्ला केला. त्याच्याकडे चाकू असता तर तो वाचला असता हो साहेब, अशी भावना लोकेशने व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.