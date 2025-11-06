नागपूर

Nagpur Road Accident: कामठीतील आउटर रिंगरोडवर भीषण अपघात! भरधाव चारचाकीच्या धडकेत युवक ठार

Road Accident: नवीन कामठी परिसरात भरधाव चारचाकी वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत एका युवकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी नवीन कामठी पोलिसांनी वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कामठी : नवीन कामठी परिसरात भरधाव चारचाकी वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत एका युवकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी नवीन कामठी पोलिसांनी वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

