Nagpur Road Accident: कामठीतील आउटर रिंगरोडवर भीषण अपघात! भरधाव चारचाकीच्या धडकेत युवक ठार

कामठी : नवीन कामठी परिसरात भरधाव चारचाकी वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत एका युवकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी नवीन कामठी पोलिसांनी वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..फिर्यादी सुबोध राजेंद्र मेश्राम (वय २५, रा. यशोधरा चौक, नागपूर) हे इंटेक्स इन्नोवेशन, आडका टेमसना येथे स्टोअर मॅनेजर आहेत. ते सहकारी तन्मय किशोर समर्थ (वय ३८, रा. बस्तरवारी, इतवारी, नागपूर) यांच्यासह कवठा–म्हसाळा येथील कामावर मोटरसायकलने जात असताना ही घटना घडली..खैरी कामठी येथील आउटर रिंग रोडवर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या चारचाकी वाहनाने (एम.एच. ४० एन. १०१६) त्यांच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली..Ranjangaon Accident : मद्यधुंद पोलिसाच्या मोटारीचा थरार, रांजणगाव परिसरात महामार्गावर रिक्षासह दोन दुचाकींना ठोकरले, सातजण जखमी .अपघातात दोघेही खाली पडले. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना आशा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र तन्मय समर्थ यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..