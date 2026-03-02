नागपूर

Nagpur Factory Blast : कामाचा शेवटचा दिवस ठरला आयुष्याचा अखेरचा, भीषण स्फोटात गोपी कुवे यांचा मृत्यू...

Nagpur Katol SBL factory blast killed 17 workers : या स्फोटात गोपी कुवे नावाच्या महिलेचाही मृत्यू झाला आहे. रविवारी गोपी यांचा कंपनीतील शेवटचा दिवस होता; मात्र या दुर्दैवी घटनेनंतर कंपनीतील शेवटचा दिवस त्यांच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस ठरला.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे रविवारी बारुद कंपनीत भीषण स्फोटाची घटना घडली होती. या स्फोटात १७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर काही जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर आता मृतकांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश सुरू आहे. या स्फोटात गोपी कुवे नावाच्या महिलेचाही मृत्यू झाला आहे. रविवारी गोपी यांचा कंपनीतील शेवटचा दिवस होता; मात्र या दुर्दैवी घटनेनंतर कंपनीतील शेवटचा दिवस त्यांच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस ठरला.

