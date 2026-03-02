Nagpur Factory Blast : कामाचा शेवटचा दिवस ठरला आयुष्याचा अखेरचा, भीषण स्फोटात गोपी कुवे यांचा मृत्यू...

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे रविवारी बारुद कंपनीत भीषण स्फोटाची घटना घडली होती. या स्फोटात १७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर काही जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर आता मृतकांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश सुरू आहे. या स्फोटात गोपी कुवे नावाच्या महिलेचाही मृत्यू झाला आहे. रविवारी गोपी यांचा कंपनीतील शेवटचा दिवस होता; मात्र या दुर्दैवी घटनेनंतर कंपनीतील शेवटचा दिवस त्यांच्या आयुष्याचा शेवटचा दिवस ठरला..एसबीएल कंपनीत झालेल्या स्फोटात अनेक कुटुंबे उध्वस्त झाली. गोपी कुवे यांचाही मृत्यू झाला. तांदूरवाडी या गावात आईसोबत राहणाऱ्या गोपी यांना तेरा वर्षांची दिशा आणि नऊ वर्षांचा यश अशी दोन मुले आहेत. गोपी यांच्या स्फोटात झालेल्या मृत्यूनंतर या दोन्ही मुलांचे चेहरे सुन्न झाले आहेत. गोपी यांच्या आई मांडा येडमे आणि चुलत भावाने एसबीएल कंपनीत सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना नसल्याचा आरोप केला आहे..पत्रव्यवहार करूनही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती!नागपूरमधील स्फोटानंतर बारूद कामगार संघटना आक्रमक, कंपनीवर गंभीर आरोप.गोपी कुवे यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, एसबीएल कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर कामाचा प्रचंड दबाव होता. १२ तासांचे काम ८ तासांत करण्यास त्यांना सांगितले जात होते. या कंपनीत कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा व्यवस्थाही नव्हती. तसेच कामाच्या ठिकाणी शिवीगाळ होत असल्याने त्यांनी काम सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ज्या दिवशी त्या काम सोडणार होत्या, तो दिवसच त्यांच्या आयुष्यातील अखेरचा दिवस ठरला..Nagpur Factory Blast: दुसऱ्या प्लांटमध्ये होतो म्हणून बचावलो; अन्यथा आमच्याही चिंधड्या उडाल्या असत्या.दरम्यान, या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र बारुद कामगार संघटनेनेही आक्रमक पवित्रा घेत संबंधित कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. कामगारांच्या सुरक्षेसाठी संघटनेकडून कंपनीशी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता; मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र बारुद कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष पीयूष फिस्टे यांनी दिली. या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना योग्य मोबदला देण्यात यावा आणि कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.