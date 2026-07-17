Nagpur: दोन कार धडकल्या, चालकाचा मृत्यू

नागपूर: खापरखेडा जवळील दहेगाव येथील सनराईज हॉटेलसमोर दोन कारची धडक झाल्याने एका कार कारचालकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी खापरखेडा पोलिसांनी स्विफ्ट चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..यशवंत चंदेल (वय २८, रा. वैष्णवी मातानगर, पिपळा रोड, हुडकेश्वर) असे मृताचे नाव आहे. ते १३ जुलैला सायंकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास पत्नी दुर्गा, बहीण, आई व मुलीसह एमएच-२० बीएन-५०७९ क्रमांकाच्या कारने जात होते..Congress on Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर काँग्रेसचा अखेर पाठिंबा; 'उपोषण मागे घेण्याच केलं आवाहन.दहेगाव येथील सनराईज हॉटेलसमोर वळण घेत असताना एमएच -२७ बीई-६१६३ कार चालकाने इंडिकेटर न देता भरधाव व निष्काळजीपणे वाहन चालवून त्यांच्या कारला जोरदार धडक दिली..Satara News: साताऱ्यात धक्कादायक घटना! निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना मारहाण; जिल्ह्यात उडाली खळबळ, नेमकं काय कारण?.अपघातात यशवंत चंदेल गंभीर जखमी झाले. त्यांना मॅक्स रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. पत्नी दुर्गा चंदेल यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी चालकाविरुद्ध दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.