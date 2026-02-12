Nagpur News : खापरखेड्यात १५ वर्षीय मुलीने संपवले जीवन; परिसरात शोककळा

खापरखेडा : नागपूर जिल्ह्यातील महादुला परिसरातील एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. खापरखेडा येथील सेंट अॅन्स इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये इयत्ता दहावीमध्ये शिकणारी कु. कु. अनुष्का नरेंद्र ढोक (वय १५) हिने आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे..घटनेच्या दिवशी संत गजानन महाराज प्रकटदिनानिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीत ती उत्साहाने सहभागी झाली होती. महाप्रसाद घेऊन घरी परतल्यानंतर मी अभ्यास करते असे सांगून तिने खोलीत प्रवेश केला. बराच वेळ दरवाजा न उघडल्याने आजीला संशय आला..पुणे : १० दिवसांपूर्वी घर बदलले, रात्री लेकाचा फोटो स्टेट्सला ठेवला अन् सकाळी केली हत्या; दोघांना मारून जीवन संपवण्याचा होता विचार.शेजाऱ्यांच्या मदतीने दरवाजा उघडला असता अनुष्काने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. अनुष्काचे वडील भारतीय सैन्यात कार्यरत असून त्या वेळी कर्तव्यावर होते, तर आई नातेवाईकांकडे गेली होती. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.