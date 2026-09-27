नागपूर

Nagpur Crime: साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी पाठलाग; हद्दपार आरोपीने तेलमालिश करणाऱ्यावर चाकूने केले तीन वार

Nagpur Knife Attack Over Court Testimony Accused Arrested: साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी हद्दपार आरोपीचा पाठलाग; वाडीतील टी पॉइंटजवळ तेलमालिश करणाऱ्यावर पाठीमागून चाकूचे तीन वार, जखमीची प्रकृती गंभीर
Nagpur Crime News Accused Stabs Oil Masseur Three Times Allegedly Over Court Testimony In Earlier Assault Case

Nagpur Crime News Accused Stabs Oil Masseur Three Times Allegedly Over Court Testimony In Earlier Assault Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: हल्ल्याच्या गुन्ह्यात साक्ष दिल्याच्या कारणाहून काटोलमधून हद्दपार केलेल्या आरोपीने तेलमालीश करणाऱ्यावर पाठीमागून चाकूने हल्ला करीत गंभीर जखमी केले. ही घटना वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील टी पॉइंट जवळच्या बालाजी आयुर्वेदिक औषधी दुकानाजवळ रविवारी (ता.२७) दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी आरोपीला वाडी पोलिसांनी अटक केली.

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