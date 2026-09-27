Nagpur Crime: साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी पाठलाग; हद्दपार आरोपीने तेलमालिश करणाऱ्यावर चाकूने केले तीन वार

नागपूर: हल्ल्याच्या गुन्ह्यात साक्ष दिल्याच्या कारणाहून काटोलमधून हद्दपार केलेल्या आरोपीने तेलमालीश करणाऱ्यावर पाठीमागून चाकूने हल्ला करीत गंभीर जखमी केले. ही घटना वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील टी पॉइंट जवळच्या बालाजी आयुर्वेदिक औषधी दुकानाजवळ रविवारी (ता.२७) दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी आरोपीला वाडी पोलिसांनी अटक केली..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.\rसचिन दिपक बुरहाणी (वय ४५, रा. खापरी केणे, पारडसिंगा, नरखेड) असे जखमीचे नाव असून सागर जगदीप चंद्रवत (वय ३३, रा. नरखेड) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सागर याच्यावर हल्ला करण्याचा गुन्हा आहे. त्याबाबत न्यायालयात सचिन याने साक्ष दिली होती. त्याबाबत खटला न्यायालयात सुरू आहे. .दरम्यान त्यामुळे सचिन आणि सागर यांच्यात वाद होता. यावरून न्यायालयाने सागरला घरी जाण्यास मनाई करीत हद्दपार केले होते. त्यानंतर तो तालुक्याबाहेर राहायचा. दरम्यान सचिनचा तेलमालिशचा व्यवसाय असल्याने तो दर रविवारी नागपुरातील वाडी परिसरात बालाजी आयुर्वेदिक औषधी दुकानात यायचा. ही बाब सागरला माहिती असल्याने त्याने त्याला संपविण्याची योजना आखली. त्यातूनच सागरने त्याचा पाठलाग केला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सचिन औषधीच्या दुकानाजवळ येताच, त्याने सचिनच्या पाठीवर तीन वार करीत गंभीर जखमी केले. त्यामुळे सचिन बुरहाणीला उपचारासाठी मेयोत दाखल केले. त्याच्यावर उपचार सुरू असून त्याची परिस्थिती गंभीर असल्याची माहिती आहे. दरम्यान पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, काही वेळात लोकेशनच्या मदतीने त्याला अटक केली. त्याने खुनाची कबुली देत, त्याच्या विरोधात साक्ष दिल्याने खून केल्याची माहिती दिली. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.