नागपूर

Nagpur Tehsildar Attack : नागपुरात तहसीलदाराला जेसीबीला लटकवलं अन्... "कायदा आता माफियांच्या दादागिरीने चालतोय का?" वडेट्टीवारांचा सवाल

Sand Mafia Violence : या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत “कायदा माफियांच्या दादागिरीने चालतोय का?” असा सवाल उपस्थित केला.
Yashwant Kshirsagar
नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात बेकायदा मुरूम उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांनी एका तहसीलदाराला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. बुद्धभूषण निळकाजे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यांना जेसीबी मशीनला लटकावून सुमारे ४ किलोमीटर अंतरापर्यंत फरपटत नेल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. ही घटना बुधवारी घडली. यावर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. तहसीलदाराला जेसीबीला लटकवून नेण्याची हिंमत होते… आणि सरकार मात्र शांत बसून तमाशा पाहतंय अशी पोस्ट वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

