Nagpur News: मृत पतीच्या नावावर बनावट कागदपत्रे तयार करून नागपूरमध्ये १० कोटींची जमिनीची फसवणूक

नागपूर: मृत व्यक्तीला आपला पती असल्याचे सांगून त्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनीच्या व्यवहारात व्यावसायीकाची १० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी आरोपी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..खैरून्निसा मोहम्मद समद (रा. रेल्वे मस्जिद जवळ, अजनी, नागपूर) असे आरोपी पत्नीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद समद यांची यांच्या नावावर मौजा बेसा येथील खसरा क्रमांक ९३/२४, ९३/४, ९३/५ या सुमारे १.६० हेक्टर व १.२१ हेक्टर जमीन आहे..हे निदर्शनास येताच, महिलेने त्याच्याशी संबंध असल्याचा दावा करीत, ती त्याची पत्नी असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली. मात्र, या जमिनीची ती कायदेशीर वारस नाही..काही वर्षांपूर्वी मोहम्मद समद यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे तिने पती असल्याचा दावा करीत त्याच्या नावाचे बनावट कागदपत्रे तयार करीत, ती जमीन कोतवाली हद्दीतील दारोडकर चौकात राहणाऱ्या ठक्कर नामक व्यावसायिकाला ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी २ ते ३ दरम्यान जमिनीच्या विक्रीचा करार केला..त्यांच्याकडून एकूण १० कोटी २ लाख ११ हजार रुपये घेतले. मात्र, तपासणीनंतर ती कागदपत्रे खोटी असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे त्यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार नोंदविली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा लकडगंज पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला असून पोलिस त्याचा तपास करीत आहे.