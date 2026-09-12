नागपूर

Brain Surgery : रुग्ण जागा ठेवून मेंदूवर शस्त्रक्रिया; नागपुरात दुर्मिळ ‘अवेक क्रॅनियोटॉमी’ यशस्वी, हाताची हालचाल तपासत काढली गाठ

लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला जागे ठेवून मेंदूतील गाठ काढण्याची दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; हाताची हालचाल सतत तपासत मोटर स्ट्रिप सुरक्षित ठेवण्यात डॉक्टरांना यश
Awake craniotomy successfully performed in Nagpur.

Awake craniotomy successfully performed in Nagpur.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : मेंदूतील गाठ काढायची; मात्र त्याचवेळी हाताची हालचाल नियंत्रित करणाऱ्या मेंदूच्या भागाला कोणतीही इजा होऊ द्यायची नव्हती. एक छोटीशी चूक रुग्णाच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या या अत्यंत नाजूक परिस्थितीत डॉक्टरांनी मोठे आव्हान स्वीकारले. रुग्णाला जागे ठेवत, त्याच्या हाताच्या हालचाली तपासत मेंदूतील गाठ काढण्याची अत्यंत दुर्मिळ ‘अवेक क्रॅनियोटॉमी’ शस्त्रक्रिया डॉक्टरांनी यशस्वी केली.

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