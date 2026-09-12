Brain Surgery : रुग्ण जागा ठेवून मेंदूवर शस्त्रक्रिया; नागपुरात दुर्मिळ ‘अवेक क्रॅनियोटॉमी’ यशस्वी, हाताची हालचाल तपासत काढली गाठ

नागपूर : मेंदूतील गाठ काढायची; मात्र त्याचवेळी हाताची हालचाल नियंत्रित करणाऱ्या मेंदूच्या भागाला कोणतीही इजा होऊ द्यायची नव्हती. एक छोटीशी चूक रुग्णाच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या या अत्यंत नाजूक परिस्थितीत डॉक्टरांनी मोठे आव्हान स्वीकारले. रुग्णाला जागे ठेवत, त्याच्या हाताच्या हालचाली तपासत मेंदूतील गाठ काढण्याची अत्यंत दुर्मिळ ‘अवेक क्रॅनियोटॉमी’ शस्त्रक्रिया डॉक्टरांनी यशस्वी केली..हिंगणा रोड येथील लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये ही शस्त्रक्रिया झाली. न्यूरोसर्जन डॉ. स्वप्नेश चिंधालोरे यांनी ही शस्त्रक्रिया केली. मेंदूच्या उजव्या बाजूला शरीराच्या विरुद्ध बाजूच्या हालचाली नियंत्रित करणाऱ्या ‘मोटर स्ट्रिप’ या अतिसंवेदनशील भागात गाठ होती. गाठ काढताना मेंदूतील कार्यक्षम भागाचे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला जागे ठेवण्यात आले. गाठ काढताना त्याच्या डाव्या हाताची हालचाल क्षणोक्षणी तपासली जात होती. हाताची हालचाल व्यवस्थित सुरू आहे, याची खात्री करत डॉक्टरांनी गाठ काढण्याची प्रक्रिया पुढे नेली. या यशाबद्दल संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. आशिष देशमुख, एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा, उपअधिष्ठाता व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नितीन देवस्थळे, डॉ. अनुज तिवारी, उपअधीक्षक व सर्जरी विभाग प्रमुख डॉ. सुश्रुत फुलारे यांच्या मार्गदर्शनात डॉ. स्वप्नेश चिंधालोरे, डॉ. केतकी मारोळकर, डॉ. अजित ज्योतीपुरकर यांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली..रिअल टाईम निरीक्षण ठरले निर्णायकरुग्णाच्या न्यूरोलॉजिकल कार्यक्षमतेचे हे रिअल-टाइम निरीक्षण शस्त्रक्रियेत निर्णायक ठरले. त्यामुळे गाठ काढतानाच हालचालींशी संबंधित मेंदूचा महत्त्वाचा भाग सुरक्षित ठेवणे शक्य झाले. शस्त्रक्रियेनंतरच्या हिस्टोपॅथॉलॉजिकल तपासणीत गाठ ‘ग्रेड ४ ऑलिगोडेंड्रोग्लिओमा’ असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार पुढील कर्करोगविषयक उपचारांची दिशा निश्चित केली जाईल. मेंदूतील गाठ काढणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच रुग्णाची न्यूरोलॉजिकल कार्यक्षमता सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असे डॉ. स्वप्नेश चिंधालोरे यांनी सांगितले..अवेक क्रॅनियोटॉमी म्हणजे काय?मेंदूच्या अतिशय संवेदनशील भागात गाठ असल्यास ती काढताना आसपासच्या कार्यक्षम भागाला इजा होण्याचा धोका असतो. अशावेळी शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाला बेशुद्ध न ठेवता, जागे ठेवले जाते. यालाच ‘अवेक क्रॅनियोटॉमी’ म्हणतात. शस्त्रक्रियेदरम्यान रुग्णाशी संवाद साधला जातो. डॉक्टर त्याला हात-पाय हलविणे, बोलणे किंवा काही साध्या सूचना पाळण्यास सांगतात. रुग्णाच्या प्रतिसादावरून मेंदूतील कोणता भाग कार्यरत आहे, याचे तात्काळ निरीक्षण करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.