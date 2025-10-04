Nagpur Elections: जिल्ह्यातील २७ ठिकाणी रंगणार राजकीय महासंग्राम; नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू

नागपूर : जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार असून, १५ नगरपरिषद आणि १२ नगरपंचायतींमध्ये सत्ता कोणाच्या हातात जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर करताच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. युती-आघाड्यांच्या चर्चा व कार्यकर्त्यांच्या हालचालींना वेग आला आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायती अशा २८९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील १५ नगरपरिषदा आणि १२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे..निवडणूक कार्यक्रमानुसार ८ ऑक्टोबरला प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध होणार असून, २८ ऑक्टोबरला अंतिम यादी अधिप्रमाणित केली जाईल. अंतिम मान्यतेनंतर नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रांतील मतदान केंद्रांची संख्या ७ नोव्हेंबरला निश्चित केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पाठवले आहेत..जिल्ह्यातील काही ठिकाणी निवडणुका मागील दोन-अडीच वर्षांपासून तर काही ठिकाणी पाच वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. या निवडणुका भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अंतर्गत घेण्यात येणार आहेत. १ जुलै २०२५ रोजीची राज्य विधानसभेची मतदारयादी प्रभागनिहाय विभाजनासाठी आधार मानण्यात आली आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे व १६ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशांनुसार मुदत संपलेल्या तसेच नवनिर्मित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक झाले आहे. नगरविकास विभागाच्या सूचनांनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रभागांची अंतिम रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करण्याचे अधिकार मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले असून, विधानसभेच्या मतदारयादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करणे आवश्यक आहे. दुबार नावे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदार वगळण्याची कार्यवाही १६ जुलै २०२५ च्या आदेशानुसार केली जाणार आहे. मात्र विधानसभेच्या मतदारयादीतील नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा दुरुस्ती करणे या बाबी आयोगाकडून करण्यात येणार नाहीत..हरकती, सूचना दाखल करण्याची मुदतप्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ८ ते १३ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. लेखनिक चुका, चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट होणे किंवा मयत व्यक्तींची नावे वगळणे यासंदर्भात सुधारणा केली जाईल. अंतिम मतदारयादी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिप्रमाणित होईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Kolhapur Politics : रणधुमाळी मिनीविधानसभेची; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर.असा राहील कार्यक्रमप्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी ः ८ ऑक्टोबरहरकती व सूचना दाखल करणे ः ८ ते १३ ऑक्टोबरअंतिम प्रभागनिहाय मतदारयादी प्रसिद्धी करणे ः २८ ऑक्टोबरमतदार केंद्राची यादी प्रसिद्धी करणे ः ७ नोव्हेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.