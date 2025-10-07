Nagpur Local Body Elections: अनुसूचित जातीसाठी ११ नगराध्यक्ष पदे राखीव; जिल्ह्यातील नगर पंचायत, परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला असून सोमवारी जिल्ह्यातील २९ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. यात सर्वाधिक ११ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत..यात ५० टक्के महिलांचा समावेश आहे. तर जागांवर ओबीसींचे नगराध्यक्ष होणार आहे. मंगळवारी आणि बुधवारी प्रभागाचे आरक्षण जाहीर होणार असल्याने राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यातील २७ नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या होत्या. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहे..Nagpur Cough Syrup Death : विषारी कफ सिरपमुळे नागपुरात १८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, देशभरात मृतांचा आकडा १५ वर, प्रशासन अॅक्शनमोडवर....जिल्ह्यात २९ पैकी २७ नगर पंचायत व परिषदांच्या निवडणुका होणार आहे. सर्वाधिक नगर पंचायत व परिषदा नागपूर शहराला लागून असल्याने वर्चस्वासाठी राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. पार्श्वभूमीवर राज्यातील २४७ नगरपरिषदा व १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे राजकीय पक्षांसह इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. सोडत जाहीर झाल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. जिल्ह्याचा विचार केल्यास १५ नगरपरिषद व १४ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे..त्यात १०-१० नगराध्यक्ष आरक्षित प्रवर्गातून आल्याने अनेकांचा हिरमोड झाल्याने त्यास न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.पेरी अर्बन भागातील बहुतांश नगराध्यक्षपद एससीसाठी राखीव नागपूर शहराला लागून असलेल्या पेरी अर्बन भागातील नगर पंचायत आणि परिषदा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्याचे दिसून येते. हिंगणा तालुक्यातील हिंगणा, कळमेश्वर, नागपूर ग्रामीण आणि कामठी तालुक्यातील १० नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची निराशा झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत नवीन नागपूर भागात अनुसूचित जातींची मोठ्या प्रमाणात संख्या वाढल्याचे दिसते. यामुळे १० ठिकाणी आरक्षण निघाले आहे..नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षाचे आरक्षणनगर परिषद - आरक्षणडिगडोह (देवी) - एससी (महिला)वानाडोंगरी - एससी (महिला)बुटीबोरी - एससी (सर्वसाधारण)कळमेश्वर - एससी (सर्वसाधारण)उमरेड - ओबीसी (महिला)कन्हान-पिपरी - ओबीसी (सर्वसाधारण)रामटेक - ओबीसी (सर्वसाधारण)मोहपा - ओबीसी (सर्वसाधारण)काटोल - ओबीसी (महिला)खापा - ओबीसी (सर्वसाधारण)मोवाड - खुला (सर्वसाधारण)सावनेर - खुला (महिला)नरखेड - खुला (सर्वसाधारण)कामठी - खुला (सर्वसाधारण)वाडी - खुला (सर्वसाधारण).बॉक्सनगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षाचे आरक्षणनगरपंचायत - आरक्षणनिलडोह - एससी (महिला)येरखेडा - एससी (सर्वसाधारण)गोंधणी (रेल्वे) - एससी (महिला)कांद्री-कन्हान - एससी (सर्वसाधारण)बेसा-पिपळा - एससी (महिला)बहादुरा - एससी (महिला)बिडगाव-तरोडी (बु.)-पांढुर्णा - एससी (सर्वसाधारण)भिवापूर - एसटी (महिला)हिंगणा - एसटी (महिला)कोंढाळी - ओबीसी (सर्वसाधारण)कुही - खुला (महिला)पारशिवनी - खुला (महिला)महादुला - खुला (महिला)मौदा - खुला (सर्वसाधारण).Nagpur Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम; नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत उद्या, नगरपरिषदेसाठी बुधवारी.सहा वर्षांनंतर होणार मोवाडमध्ये निवडणूक२०१९ मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या मोवाड नगरपरिषद गेल्या सात वर्षांपासून निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत होते. प्रशासकराजमुळे येथील जनता कंटाळली होती आणि त्याचा विकासावर परिणाम झाला, असा आरोप आहे. आता निवडणूक होण्याची चिन्हे असल्याने स्थानिक नेते कामाला लागले आहेत. मोवाडचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. सहा वर्षानंतर येथे निवडणुका होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.