Nagpur Protest: नागपूर आंदोलनाचा फटका; २८ तास प्रवासी अडकले कोंडीत

नागपूर : आंदोलनाच्या सुरवातीस महामार्गावरून प्रवास करणारे सर्व प्रवासी वाहने कोंडीत अडकली. बुधवारी ही स्थिती कायम राहिली, परिणामी नागरिकांना सुमारे २८ तास महामार्गावरच अडकून राहावे लागले..यात लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. प्रवाशांनाही संपूर्ण रात्र महामार्गावरच काढावी लागली. एसटी, आपली बस, खाजगी बस आणि वाहने २८ तास अडकले होते..बच्चू कडूंसोबत चर्चेसाठी नवे संकटमोचकबच्चू कडू नागपूरमध्ये ठाण मांडून बसले. त्यांना मुंबईला चर्चेसाठी येण्याचे सरकारचे निमंत्रण धुडकावून लावले आहे. चर्चा करायची असेल तर नागपूरमध्ये या असा उलट संदेश त्यांनी पाठवला आहे..त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. एरवी अशा संकटात मुख्यमंत्री जलसंपदा गिरीश महाजन यांना शिष्टाईसाठी पाठवतात. यावेळी मात्र त्यांनी नवे संकटमोचक यासाठी निवडला आहे. शिंदे सेनेचे राज्यमंत्री तसेच गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल आणि डॉ. पंकज भोयर यांना बच्चू कडू यांची समजूत काढण्यासाठी पाठवण्यात आले..Nagpur Farmers Protest: ''कर्जमाफीचं काय ते बोला'' शिष्टमंडळाची बोलती बंद, मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार चर्चा.त्यांची चर्चा करुन मार्ग काढला असून आता मुख्यमंत्र्यासोबत उद्या चर्चा करण्यासाठी बच्चू कडू मुंबईकडे रवाना होणार आहे. मात्र, आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.