Makar Sankranti Online Shopping: ‘वाण’ ते दागिने महिलांची ऑनलाइन खरेदीला पसंती; संक्रांतीची तयारी सुरू, पैसे आणि वेळेचीही बचत

Women Prefer Online Shopping for Makar Sankranti: नागपूरच्या महिलांनी मकरसंक्रांती सणासाठी ऑनलाइन खरेदीला प्राधान्य दिले; हळदी-कुंकू साहित्य, साड्या, दागिने आणि भेटवस्तूंना मोठी मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मकरसंक्रांत सणाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा महिलांची ऑनलाइन खरेदीला अधिक पसंती दिसत आहे. पारंपरिक बाजारपेठांऐवजी मोबाइल अ‍ॅप्स आणि ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून हळदी-कुंकू साहित्य, साडी-चोळी, दागिने, हलव्याचे दागिने, घरगुती सजावटीच्या वस्तू तसेच, सणासाठी लागणाऱ्या भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठी महिला उत्सुक आहेत.

