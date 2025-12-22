Makar Sankranti Online Shopping: ‘वाण’ ते दागिने महिलांची ऑनलाइन खरेदीला पसंती; संक्रांतीची तयारी सुरू, पैसे आणि वेळेचीही बचत

नागपूर : मकरसंक्रांत सणाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा महिलांची ऑनलाइन खरेदीला अधिक पसंती दिसत आहे. पारंपरिक बाजारपेठांऐवजी मोबाइल अॅप्स आणि ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून हळदी-कुंकू साहित्य, साडी-चोळी, दागिने, हलव्याचे दागिने, घरगुती सजावटीच्या वस्तू तसेच, सणासाठी लागणाऱ्या भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठी महिला उत्सुक आहेत..कामकाज, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि वेळेची बचत या कारणांमुळे महिलांनी ऑनलाइन खरेदीला पसंती दिल्याचे दिसून येते. घरबसल्या विविध पर्याय, किमतीची तुलना, सवलती व कॅशबॅक ऑफर्स यामुळे ऑनलाइन खरेदी अधिक सोयीची ठरत आहे. विशेषतः वेळेअभावी नोकरदार महिला ऑनलाइन खरेदीकडे जास्त वळतात..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.ई-कॉमर्स कंपन्यांनी संक्रांतीनिमित्त खास ऑफर्स, सणासुदीचे पॅकेजेस आणि फेस्टिव्ह सेल सुरू केल्याने खरेदीत वाढ झाली आहे. पारंपरिक पैठणी, नऊवारी साडी, कुंकवाची वाटी, तिळगुळाचे आकर्षक गिफ्ट बॉक्स तसेच सणाच्या शुभेच्छा संदेशांसह येणाऱ्या (वाण) भेटवस्तूंना मोठी मागणी आहे. काहींनी घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिला उद्योजिकांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही खरेदी केल्याचे दिसते..ग्रामीण भागातही स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे ऑनलाइन खरेदीची सवय रुजत आहे. स्थानिक दुकानांमधील गर्दी टाळण्यासाठी अनेक महिलांनी ऑनलाइन पर्याय स्वीकारल्याचे सांगितले. काही महिला प्रत्यक्ष बाजारात जाऊन खरेदी करण्याचा आनंद वेगळाच असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे, पारंपरिक आणि ऑनलाइन खरेदी यांचा समतोल राखला जात असल्याचे चित्र आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, ऑनलाइन खरेदीचा वाढता कल लक्षात घेता त्यांनीही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपस्थिती वाढवली आहे. सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅप ऑर्डर आणि घरपोच सेवा यांचा वापर करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..रोजच्या धावपळीमुळे बाजारात जाणे शक्य नसल्याने मी ऑनलाइन खरेदीला प्राधान्य देते. त्यातच, विविध शॉपिंगच्या प्लॅटफॉर्मवर आता ऑफर्स सुरू झाले आहे. त्यामुळे, खरेदी करताना अधिक उत्साह वाढतो.- प्रणाली भुयारऑफिसमुळे बाजारात फिरायला वेळ मिळत नाही. ऑनलाइन खरेदीमुळे संक्रांतीसाठी डिझायनर साड्या, दागिने आणि सजावटीच्या वस्तू सहज निवडता येतात. शिवाय ऑफर्समुळे पैशांचीही बचत करणे शक्य होते.-श्वेता कामळे.DMart Sale : डीमार्टचा Sunday Special स्वस्त सेल सुरू; पुढचे 2 दिवस कशावर मिळणार जास्त डिस्काउंट? सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक उत्पादकांच्या वस्तूंनाही चांगला प्रतिसाद मिळतो. हातमागाच्या साड्या व हस्तकला वस्तू ऑनलाइन विकत घेतल्याने ग्रामीण महिलांना रोजगार मिळतो, ही महत्त्वाची बाब आहे. तसेच, काही वेळा लहान मुलांसोबत बाजारात जाणे अवघड होते. ऑनलाइन खरेदीमुळे संक्रांतीसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू एकाच ठिकाणी मिळतात.- प्रीती इरूटकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.