Young Woman Found Dead in Nagpur Home

नागपूर

'तिनं' जीवन संपवलं नव्हतंच तर...! घरात कुणी नसताना गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तरुणी दिसली; पण तपासात वेगळंच सत्य समोर, काय घडलं?

Young Woman Found Dead in Nagpur Home : प्राची हेमराज खापेकर असं या तरुणीचे नाव आहे. ती बीए अभ्यासक्रमातील बहिःशाल विद्यार्थिनी होती. राहत्या घरी संशयास्पद अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळून आला होता.
नागपूर : मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोधनी परिसरात २३ वर्षीय तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मुलीने आत्महत्या केलेली नसून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाल्याने मानकापूर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

