Nagpur Marbat Festival 2025: महागाई, स्मार्ट मीटर विरोधातील ‘बडग्यां’नी वेधले लक्ष, ऐतिहासिक मारबत मिरवणुकीला १४४ वर्षांची परंपरा

नागपूर : पौराणिक, ऐतिहासिक संदर्भ आणि सामाजिक महत्त्व असलेला मारबत, बडग्या उत्सव शनिवारी (ता. २३) नागपूरकरांच्या अभूतपूर्व उत्साहात संपन्न झाला. नेहरू पुतळा चौकात काळी आणि पिवळी मारबतचे मिलन झाले यावेली उत्साहाला उधाण आले होते. प्रथेप्रमाणे, पोळ्याच्या करीला (पाडवा) निघणाऱ्या या मिरवणुकीने देशाचे हृदयस्थान असलेल्या नागपूरचा सांस्कृतिक वारसा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला..यावर्षी पिवळ्या मारबत उत्सवाचे १४४ वे वर्ष होते. तऱ्हाणे तेली समाजाच्या पिवळ्या मारबतीला ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वही आहे. तर, काळी मारबत ही पुतणा मावशीचे प्रतीक मानली जाते. शनिवारी जागनाथ बुधवारी येथून निघणारी पिवळी मारबत आणि श्री देवस्थान पंचकमेटी इतवारी येथून निघणारी काळी मारबत यांचे मिलन नेहरू पुतळा चौकात झाले आणि मिरवणूक मार्गस्थ झाली. हे दृष्य डोळ्यात साठविण्यासाठी अख्खे नागपूर सेंट्रल ऐव्हेन्यूवर (सीए रोड) एकवटले होते. अनेक बडग्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते..स्मार्ट मीटर, एमडी अन् पहलगामचा निषेधया उत्सवात महागाई, अन्यायकारक स्मार्ट वीज मीटर, व्यसनाधीनता आणि एमडी ड्रग्जचा तरुणाईला बसलेला विळखा यांसारख्या ज्वलंत विषयांवर बडग्यांच्या माध्यमातून जोरदार प्रहार करण्यात आला. यासोबतच, पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेला दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणारे बडगेदेखील आकर्षणाचे केंद्र ठरले..Nagpur News: चिमुकल्यांची अंध:कारातून सुटका; मनोरुग्ण आईने तीन वर्षे ठेवले घरात डांबून.ट्रम्प यांच्या धोरणांचा निषेधयंदा 'अमेरिकेचा डोमा' नावाने 'ट्रम्प तात्या'चा बडगा आकर्षणाचे केंद्र ठरला. 'टॅरिफ लगाके जो हमे डराए, भारत की ताकद उसे रुलाए', 'भारत पे बनाये प्रतिबंध का ड्रामा, खुद ही रुसी उत्पाद ले जाये अमेरिकन मामा', असे फलक झळकावत डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्यामुळे, यंदाचा उत्सव चर्चेचा विषय ठरला.