नागपूर

Nagpur Marbat Festival 2025: महागाई, स्मार्ट मीटर विरोधातील ‘बडग्यां’नी वेधले लक्ष, ऐतिहासिक मारबत मिरवणुकीला १४४ वर्षांची परंपरा

Nagpur News: नागपूरचा मारबत-बडग्या उत्सव हा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेला वारसा आहे. पिवळी आणि काळी मारबत एकत्र आल्यावर उत्साह ओसंडून वाहतो.
Nagpur Marbat Festival 2025
Nagpur Marbat Festival 2025sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : पौराणिक, ऐतिहासिक संदर्भ आणि सामाजिक महत्त्व असलेला मारबत, बडग्या उत्सव शनिवारी (ता. २३) नागपूरकरांच्या अभूतपूर्व उत्साहात संपन्न झाला. नेहरू पुतळा चौकात काळी आणि पिवळी मारबतचे मिलन झाले यावेली उत्साहाला उधाण आले होते. प्रथेप्रमाणे, पोळ्याच्या करीला (पाडवा) निघणाऱ्या या मिरवणुकीने देशाचे हृदयस्थान असलेल्या नागपूरचा सांस्कृतिक वारसा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
festival
marbat festival
Social Issues Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com