नागपूर : गेल्या काही वर्षांत शहरात अनेक समस्यांमुळे नागरी, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय दुष्परिणाम होत आहेत. अशा ज्वलंत विषयांवर भाष्य करणाऱ्यासाठी मारबत आणि बडग्यांचा प्रतीकात्मक वापर केला जातो..आजही ती परंपरा कायम असून तितकीच प्रभावी आहे. तेव्हाच राज्यकर्ते व राजकारणी, प्रशासन या उत्सवातील संदेशांना वचकून असते. केवळ 'घेऊन जा गे मारबत...' या एका वाक्यातून नागरिक रोष व्यक्त करीत असतात. तो कुणावरही असू शकतो. शहरातील खड्डे असो वा कचरा, मोकाट कुत्रे, व्यसनाधिनता आणि एमडीचे व्यसन, वाढते प्रदूषण आदी बिकट झालेल्या समस्यांना मारबत आणि बडग्याने आपल्यासोबत घेऊन जावे ही सर्वसामान्यांची इच्छा. तीच मारबत उत्सवातून उद्या व्यक्त होणार आहे..नशा पसरविणाऱ्यांना घेऊन जा गे मारबत...समाजातील अनिष्ठ चालीरिती आणि समस्यावर आसूड ओढत त्या आपल्यासोबत घेऊन जाण्यासाठी प्रतीकात्मक मारबत आणि बडग्यांची मिरवणूक काढण्यात येते. आज शहर अंमली पदार्थाच्या विळख्यात आले. अंमली पदार्थांची विक्री सातत्याने वाढत आहे. एमडीसह गांजा अफीम यासारख्या अंमली पदार्थांची सर्रास विक्री होते. त्यामुळे तरुणांमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढले आहे. या समाजकंटकांचा नायनाट होवो, व्यसनाधिन करणाऱ्यांना घेऊ जा गे मारबत...अशा घोषणा यंदा मारबत मिरवणुकीत झळकणार आहेत..कचरा, रस्त्यावरील खड्डे घेऊन जागे मारबत...शहरात रस्त्यावरील खड्डे आणि विविध भागामध्ये पडून असलेल्या कचऱ्यामुळे रोगराई वाढली आहे. अशात महापालिकेकडून वेळोवेळी खड्डे बुजविले असल्याचा दावा फोल ठरत आहे. त्यामुळे आगामी गणेशोत्सवातही गणरायाला याच खड्ड्यांच्या रस्त्यावरून मंडळाच्या पेंडालर्यंत यावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. शहरातील धंतोली, रामदासपेठ, अजनी, मानेवाडा, म्हाळगीनगर अशा अनेक वस्त्यांमध्ये रस्त्यालगतच कचरा पडून असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे आणि कचरा घेऊ जा गे मारबत...अशा घोषणा यंदा मिरवणुकीत बघायला मिळणार आहेत..सौंदर्यीकरणाची संथगती घेऊन जा गे मारबत...जी-२० च्या काळामध्ये हे 'स्मार्ट' नागपुरचे सौंदर्यीकरण अपेक्षित होते. परंतु त्यावेळी वेळेच्या अभावात ते शक्य झाले नसल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या काळातील निधीतून आता चौकांच्या सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. या कामांची गती प्रचंड संथ असल्याने नागपूरकर त्रस्त झाले आहे. या कामाचे रस्त्यावर साहित्य पडून असलेल्या साहित्यामुळे अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, आता या संथ कामाचा गतीला घेऊन जा गे मारबत...असे म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे..कागदी कप घेऊन जा गे मारबत...बैलपोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या मारबत उत्सवात शहरातील इतवारी भागात काळी व पिवळी मारबत मिरवणुकीस काढण्यात येतात.मारबत व बडग्यांची मिरवणूक निघते तेव्हा वाद्यांच्या गजरात, विविध मागण्यांसह "घेऊन जागे मारबत" अशा घोषणांनी वातावरण दुमदुमते.यावेळी, शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी कागदी कप बंदीची मागणी केली आहे. यावर्षी विविध नागरिकांच्या मागण्या आहेत. त्यात शहरातील कागदी कप घेऊन जा गे मारबत असा आवाजही घुमणार आहे..मोकाट कुत्र्यांना घेऊन जा गे मारबत...सध्या नागपूरकर भटक्या कुत्र्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत. पादचारी आणि दुचाकींच्या मागे धावणे, चावा घेण्याच्या अनेक घटना सातत्याने घडत आहेत. यासंबंधाने अनेक, अर्ज-तक्रारी करण्यात आले. प्रशासन मात्र ढीम्म आहे. आगामी काळ हा सण-समारंभाचा आहे. हे उत्सवाचे दिवस तरी मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीशिवाय घालवता यावेत, ही जनतेची किमान अपेक्षा आहे. उद्या शनिवारी पोळ्याच्या पाडव्याच्या निमित्ताने नागपुरातील ऐतिहासिक मारबत आणि बडग्यांची मिरवणूक निघणार आहे. तेव्हा मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांनी त्रासलेले नागपूरकर यंदा मोकाट कुत्रे घेऊन जा गे मारबत.... हीच घोषणा देणार आहेत..Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूची नियुक्ती पुन्हा लांबणार! नव्या राज्यपालाच्या नियुक्तीची बघावी लागणार वाट.प्रदूषणाला घेऊन जागे मारबत...शहराच्या आजूबाजूला कोळसा-आधारित वीज प्रकल्प, वाढलेली वाहने, बांधकामांमुळे हवेतील प्रदूषण पातळी सतत वाढत आहे. अलीकडील हवेतील गुणवत्ता अहवालांनुसार शहरात हवा 'खराब आणि अति दुषीत श्रेणीत पोहोचत आहे. श्वसनविकार, हृदयविकार, लहान मुलांमध्ये व वृद्धांमध्ये फुफ्फुसाचे त्रास वाढून डोळ्यांच्या समस्या वाढल्याची तक्रार आहे. हवेतील गुणवत्ता घसरली असताना मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. परिणामी, शहरातील हरितक्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाकडून कठोर पावले उचलण्यात येत नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पर्यावरण वाचविण्यासाठी प्रदूषण करणारी आपली बससह शहरातील धूर सोडणारी वाहने, बांधकाम करताना नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजे आहे. प्रदूषणाला घेऊन जा गे मारबत असा संदेश देणे गरजेचे आहे..