नागपूर

Nagpur Mayor : मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये कोण होईल महापौर? 'या' चार नावांची आहे चर्चा, कुणाला मिळणार संधी?

Who Will Be Nagpur Mayor? : नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं शहर आहे. त्यामुळे इथे महापौर कोण होणार? याची सर्वांनाच उत्सूकता लागली आहे. यासाठी चार नावांची चर्चा आहे.
Who Will Be Nagpur Mayor?

Who Will Be Nagpur Mayor?

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Four BJP leaders are in contention for Nagpur Mayor : नागपूर मनपा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळालं आहे. त्यानंतर नागपूरमध्ये भाजपचा महापौर होईल, हे निश्चित आहे. अशातच काल महापौर पदाचं आरक्षण देखील जाहीर झालं आहे. खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी ही जागा राखीव असून नागपूरचा महापौर कोण होणार? याकडे सर्वांच लक्ष आहे. नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं शहर आहे. त्यामुळे इथे महापौर कोण होणार? याची सर्वांनाच उत्सूकता लागली आहे.

Loading content, please wait...
nagpur municipal corporation
Nagpur Nmc election
Devendra Fadnavis Latest News
Mayor Election
nagpur muncipal corporation
Nagpur corporation election
Nagpur Municipal Election
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.