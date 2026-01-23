Nagpur Mayor : मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये कोण होईल महापौर? 'या' चार नावांची आहे चर्चा, कुणाला मिळणार संधी?

Four BJP leaders are in contention for Nagpur Mayor : नागपूर मनपा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळालं आहे. त्यानंतर नागपूरमध्ये भाजपचा महापौर होईल, हे निश्चित आहे. अशातच काल महापौर पदाचं आरक्षण देखील जाहीर झालं आहे. खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी ही जागा राखीव असून नागपूरचा महापौर कोण होणार? याकडे सर्वांच लक्ष आहे. नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं शहर आहे. त्यामुळे इथे महापौर कोण होणार? याची सर्वांनाच उत्सूकता लागली आहे. .नागपूर महापौर पदाच्या शर्यताती शिवानी दाणी यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. शिवानी दाणी या भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या सरचिटणीस आहे. यापूर्वी त्या नागपूर शहर अध्यक्ष देखील राहिल्या आहेत. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इन्व्हेस्टर ॲडव्हायजर म्हणून त्यांची सीएमओमध्ये नियुक्ती केली आहे. मागील काही वर्षांपासून त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर विश्लेषणात्मक व्याख्याने घेतात. शिवानी दाणी या मुख्यमंत्र्यांच्याच दक्षिण पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभागातून निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे त्या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत..Nagpur Mayor Election : ‘देवा’ भाऊंचा कौल कुणाला? दाणी, मोहोड, ठाकरे, जिचकार, धुरडे यांची नावे आघाडीवर .याशिवाय नीता ठाकरे, दिव्या धुरडे आणि अश्विनी जिचकार यांची नावं देखील चर्चेत आहे. अश्विनी जिचकार या दुसऱ्यांदा निवडून आल्या आहेत. तर नीता ठाकरे या ज्येष्ठ नगरसेविका आहेत. दहा वर्षांपासून त्यांच्या नावाची चर्चा आहे. मागील निवडणुकीत मात्र त्यांचा पराभव झाला होता. आता यंदा त्या पुन्हा निवडून आल्या आहेत. त्यांचासुद्धा महापौर पदावर दावा राहणार आहे..Nagpur Municipal Election Results 2026 : नागपूर महापालिकेचे पहिले कल समोर, भाजपची मुसंडी, तब्बल ६५ जागांवर आघाडी .महापौर पदासाठी चर्चेत असलेलं चौथं नाव म्हणजे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील दिव्या धुरडे. दिव्या धुरडे या सलग चार वेळा निवडून आल्या आहेत. मागील कार्यकाळात भाजपने त्यांना महापालिकेच्या प्रतोद करून त्यांचे नाव आघाडीवर आणले आहे, त्यांच्या नावाची देखील महापौर पदासाठी चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.