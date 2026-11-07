Ludo Game Online Fraud MBBS Student Nagpur News : लुडो खेळण्याच्या नादात नागपुरातील एमबीबीएस विद्यार्थ्याला सव्वा लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात अडकल्याने मोठे आर्थिक नुकसान

नागपूर : लुडो खेळून पैसे कमावण्याच्या आमिषाला बळी पडलेल्या नागपुरातील एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्याला सायबर भामट्यांनी १२ लाख ३३ हजार १८४ रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी नागपूर शहर सायबर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ वर्षीय विद्यार्थी हा नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत आहे. तो अजनी येथील वसतिगृहात राहतो. १ जानेवारी २०२६ रोजी यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहताना त्याला ‘ट्राय प्लेयर्स’ या लुडो ॲपची जाहिरात दिसली. या ॲपवर खेळून पैसे कमावता येतात, असे आमिष दाखविण्यात आले. सुरुवातीला काही नफा झाल्याचे दिसल्याने त्याचा विश्वास बसला. .त्यानंतर त्याने वेगवेगळ्या यूपीआय आयडी आणि बँक खात्यांमध्ये १२ लाखांहून अधिक रुपये गुंतविले. मात्र, सतत तोटा होऊ लागल्याने त्याने ॲपवरील हेल्पलाइनवर संपर्क साधला. त्यावेळी गेममध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे लक्षात आले. .त्यानंतर संबंधितांनी त्याला ब्लॉक केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्याने सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार नोंदविली. या प्रकरणी नागपूर शहर सायबर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ६) नोंदवित, दोन मोबाईल क्रमांकांच्या धारकांविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.