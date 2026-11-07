नागपूर

Ludo Game Online Fraud MBBS Student Nagpur News : लुडो खेळण्याच्या नादात नागपुरातील एमबीबीएस विद्यार्थ्याला सव्वा लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांच्या जाळ्यात अडकल्याने मोठे आर्थिक नुकसान

Online Ludo Scam & Cyber Police Action : यूट्यूबवरील जाहिरातीला भुलून गुंतवणुकीच्या आमिषापोटी १२ लाखांहून अधिक रक्कम गमावली; नागपूर शहर सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल
Pune Online Gaming Fraud Busted

Case registered by Nagpur City Cyber Police, investigation underway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : लुडो खेळून पैसे कमावण्याच्या आमिषाला बळी पडलेल्या नागपुरातील एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्याला सायबर भामट्यांनी १२ लाख ३३ हजार १८४ रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी नागपूर शहर सायबर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

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