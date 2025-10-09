नागपूर

Nagpur Medical: मेडिकलमध्ये सलग डायलिसिस यंत्राचा अभाव; पालकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर मुलाला एम्समध्ये हलविले

सकाळ वृत्तसेवा
नगपूर : कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील १५ चिमुकल्यांना जीव गमवावा लागला असताना सलग २४ तास डायलिसिस करणारे (सीआरआरटी) यंत्र मेडिकलमध्ये उपलब्ध नसल्यामळे बुधवारी एका पालकाने आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर (डामा) मुलाला मेडिकलमधून एम्समध्ये हलविल्याची माहिती पुढे आली आहे.

