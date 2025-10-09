Nagpur Medical: मेडिकलमध्ये सलग डायलिसिस यंत्राचा अभाव; पालकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर मुलाला एम्समध्ये हलविले

नगपूर : कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील १५ चिमुकल्यांना जीव गमवावा लागला असताना सलग २४ तास डायलिसिस करणारे (सीआरआरटी) यंत्र मेडिकलमध्ये उपलब्ध नसल्यामळे बुधवारी एका पालकाने आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर (डामा) मुलाला मेडिकलमधून एम्समध्ये हलविल्याची माहिती पुढे आली आहे..दरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे व चेन्नईतील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक तपासणीसाठी नागपुरात धडकले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनेवरून नागपूर एम्सची चमू मंगळवारी मेडिकल रुग्णालयात गेली होती..चमूने रुग्णांवरील रुग्णांच्या उपचाराची माहिती गोळा केली. त्यानंतर संबंधित कागदपत्र घेऊन चमू परतली. चमू परतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी मेडिकलमधील एका रुग्णाला एम्समध्ये हलवले गेले. सतत २४ तास डायलिसीस करणाऱ्या यंत्राच्या उपलब्धतेमुळे मेडिकलमधून रेफर केले असल्याची माहिती एम्समधील सूत्रांनी दिली..मध्यप्रदेशातून आतापर्यंत ३६ मुलांना नागपुरातील विविध रुग्णालयात दाखल केले होते. यातील सर्वाधिक मुले मेडिकलमध्ये दगावली. सध्या ४ मुलांची अवस्था गंभीर आहे. यातील २ मुले व्हेंटिलेटरवर तर दोघांचे डायलिसिस सुरू आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तमिळनाडूतील चेन्नईतील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेतून दोन संशोधक नागपुरात दाखल झाले आहेत. त्यांच्याकडून एम्स, मेडिकलसह खासगी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूचे विश्लेषण केले जाणार आहे..आकडेवारीत तफावतछिंदवाडा येथील कफ सिरपमुळे बरीच मुले नागपुरातील विविध रुग्णालयांत दगावली. नागपूर महापालिका आणि मध्यप्रदेश शासनाकडील दगावलेल्या मुलांच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. मध्यप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांनी मंगळवारी २० मुले दगावल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. तर महापालिकेने १५ मुले दगावल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती मुले दगावली? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शुक्ल यांनी मेडिकलमध्ये डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यांनी मुलांच्या मृत्यूची आकडेवारी सांगताना प्रथम १८, काही वेळाने २० अशी सांगितली. त्यापूर्वी दुपारी मनपाच्या आरोग्य विभागाने शहरातील विविध रुग्णालयांकडून आकडेवारी एकत्र करत १५ रुग्ण दगावल्याचा दावा केला होता..माेठी बातमी! 'नागपूर उपराजधानीत महिनाभरात २१ मृत्यू'; मध्यप्रदेशातील कफ सिरपमुळे १५ बळी\n खासगी रुग्णालयात दगावला चिमुकला...दिल्लीचे पथकाने जाणून घेतली माहितीमुले दगावण्यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी दिल्ली येथील राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे सहसंचालक डॉ.आरती तिवारी आणि डॉ. नवीन वर्मा नागपुरात आले आहेत. नागपुरातील मेडिकल, एम्स तसेच खासगी रुग्णालयाला भेट घेऊन कप सिरपमुळे झालेल्या मुलांच्या मृत्यूची माहिती घेणार आहेत. याशिवाय मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, बैतूल आणि सिवनीला दिल्लीचे पथक जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.