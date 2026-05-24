Nagpur News: मेडिकलमध्ये उपचारासाठी रुग्णांची दमछाक!खिडकीतून त्या खिडकीत खेटा ; विस्कळीत रुग्णालयीन व्यवस्थेमुळे सारेच त्रस्त

नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) उपचारासाठी येणारे रुग्ण, नातेवाईकांना ओपीडी नोंदणीपासून एक्सरे, एमआरआय, सीटी स्कॅन, शुल्क भरणे अशा विविध बाबींसाठी अनेक ठिकाणी फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे उपचारापूर्वीच आजारापेक्षा रुग्णालयीन व्यवस्थेचा अधिक त्रास रुग्णासोबतच नातेवाईकांनाही सहन करावा लागतो..मेडिकलमध्ये सध्याच्या व्यवस्थेनुसार केसपेपर काढल्यानंतर तपासणीसाठी संबंधित विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभागात जावे लागते. डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या चाचण्या, औषधे व इतर सेवांसाठी वेगवेगळ्या काउंटरवर रांगा लावाव्या लागतात. पुन्हा शुल्क भरण्यासाठी कॅश काऊंटरवर परत यावे लागते. त्यामुळे नागरिक, गंभीर रुग्ण आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे रुग्ण व नातेवाईकांचा वेळ वाया जात असून, लांब रांगा आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होते, मात्र प्रशासनाकडून ही व्यवस्था बदलासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात येत नाहीत..प्रत्येक कामासाठी नवी रांगप्रत्येकच रुग्णाला तपासणीसह कोणत्याही कामासाठी नव्या रांगेत उभे राहावे लागते. घशात गाठ आणि सतत खोकल्याचा त्रास घेऊन आलेल्या रुग्णाच्या मेडिकलध्ये प्राथमिक तपासण्या झाल्या. तत्पश्चात डॉक्टरांनी एक्स-रे, रक्त तपासणी, एएफबी चाचणी अशा अनेक तपासण्यांची यादी दिली. प्रत्येक ठिकाणी तपासणीपूर्वी त्याला पैसे भरण्यासाठी वारंवार एकाच ठिकाणी यावे लागत होते. यामुळे या रुग्णाच्या नातेवाईकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. उपचारापूर्वीच तपासणीसाठीचे शुल्क भरण्यासाठी मराव्या लागणाऱ्या खेट्यांमुळेच मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. उपचार मिळतील या आशेने आल्यानंतर तपासणीसाठी रांग, नंतर शुल्क भरण्यासाठी रांग, एमआरआयसाठी नवी तारीख मिळते, हा प्रकार क्लेशदायक असल्याची भावना रुग्णाच्या नातेवाईकाने बोलून दाखवली..मेडिकलमधील उपचाराचा पसाराखाटा : दोन हजारबाह्यरुग्ण विभागात : आठ लाखरुग्णांवर वर्षभरात उपचारआंतर विभागात : दीड लाख रुग्ण.वॉर्डात भरती असतातशस्त्रक्रिया : वर्षभरात एकलाखावर मेजर, मायनर शस्त्रक्रियाप्रसूती : वर्षभरात दहा हजारांवर.