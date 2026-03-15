Nagpur News: १ हजार ११ जणांनी उचलले टोकाचे पाऊल; उपराजधानीत बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, कौटुंबिक कलह, मानसिक ताण असह्य

नागपूर : उपराजधानीत बेरोजगारी, आर्थिक ताण, कौटुंबिक कलह आणि वाढत्या मानसिक तणावामुळे नैराश्याचे सावट गडद होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात शहरात तब्बल १ हजार ११ जणांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक नोंद पोलिसांच्या आकडेवारीतून पुढे आली आहे. त्यात ६१६ तरुणांचा समावेश असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, १८ ते ३० वयोगटातील १९७ तर ३० ते ४५ वयोगटातील ३०७ जणांनी जीवन संपविले. याशिवाय ४५ ते ६० वयोगटातील २२५ आणि ६० वर्षांवरील ७८ जणांनीही टोकाचे पाऊल उचलले. धक्कादायक बाब म्हणजे १४ वर्षांखालील सहा आणि १४ ते १८ वयोगटातील २९ मुलांनीही जीवन संपविले..महिलांमधील आकडेवारीही चिंताजनक आहे. १८ ते ३० वयोगटातील ५९ आणि ३० ते ४५ वयोगटातील ५३ तरुणींनी जीवन संपविले. तसेच १४ वर्षांखालील एका मुलीसह १४ ते १८ वयोगटातील १६ मुलींनी टोकाचे पाऊल उचलले, तर ४५ ते ६० वयोगटातील ३५ महिलांनीही जीवन संपविले. शहरात वर्षभरात १ हजार ६२९ आकस्मिक मृत्यू नोंदविण्यात आले असून, एकूण मृत्यूंचा आकडा २ हजार ४७१ इतका झाला आहे. दरम्यान, गळफास घेऊन ४९५ जणांनी जीवन संपविल्याची नोंद असून, विषप्राशन करून ११३, इमारतीवरून उडी घेऊन २७, रेल्वेखाली येऊन १३, जाळून घेऊन १५, तलावात उडी घेऊन ४ तर झोपेच्या गोळ्या घेऊन ४ जणांनी टोकाचे पाऊल उचलले. अन्य कारणांमुळे ३४८ जणांनी जीवन संपविल्याची नोंद आहे..नैराश्येच्या फासात अडकले जीवसर्वाधिक ४९५ जणांनी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची नोंद करण्यात आली. यात १४ वर्षांवरील १८, १८ ते ३० वयोगटातील १३१, ३० ते ४५ वर्षांपर्यंतचे १६९, ४५ ते ६० वयोगटातील ८३ आणि त्यावरील १५ जणांनी गळफास घेतला. महिलांची आकडेवारीही धक्कादायक असून १४ वर्षांखालील एका मुलीने, त्यावरील वयोगटातील १०, १८ ते ३० वयोगटातील ३८, ३० ते ४५ वर्षांपर्यंतच्या २२ आणि ४५ ते ६० वयोगटातील आठ महिलांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्या. इतर मार्गांचाही अवलंब झाल्याचे दिसते. विष प्राशन करून ११३, इमारती किंवा अन्य ठिकाणांवरून उडी घेऊन २७, रेल्वेखाली येऊन १३, जाळून घेत १५, तलावात उडी घेऊन ४ तर झोपेच्या गोळ्या घेऊन ४ जणांनी आत्महत्या केल्या. अन्य कारणांमुळे ३४८ जणांनी जीवन संपविले..वेळेत संवाद साधा, मोकळे व्हाप्रत्येक समस्येवर उपाय असतो आणि वेळेवर संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. नैराश्य, एकटेपणा किंवा निराशा जाणवत असल्यास ते दुर्लक्षित करू नका. कुटुंबीय, मित्र किंवा विश्वासू व्यक्तीशी मोकळेपणाने बोला. व्यावसायिक समुपदेशन आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेणेही आवश्यक ठरू शकते. केंद्र सरकारची 'किरण' मानसिक आरोग्य हेल्पलाइन (१८००-५९९-००१९) ही २४ तास उपलब्ध आहे. तज्ज्ञांकडून मोफत मार्गदर्शन मिळू शकते. जीवन अमूल्य आहे. कठीण काळ तात्पुरता असतो; मदत मागणे ही कमजोरी नव्हे, तर धैर्याची खूण आहे. तेव्हा मन मोकळे करावे, असे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. प्रवीण नवखरे यांनी सांगितले..अशी आहेत कारणेगेल्यावर्षी शहरात एकूण २ हजार ४७१ मृत्यूची नोंद झाली असून आकस्मिक मृत्यूची संख्या १ हजार ६२९ एवढी आहे. बेरोजगारी, आर्थिक ताण, कर्जबाजारीपणा, कौटुंबिक वाद, अनैतिक संबंध, नैराश्य, अभ्यासाचा तणाव, कामाचा वाढता ताण, वरिष्ठांकडून होणारा त्रास यातून मानसिक तणाव ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे मानसिक आरोग्य, कामाचे संतुलन आणि समुपदेशनाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे..एकूण आत्महत्या १,०११तरुणांचा आकडा ६१६एकूण मृत्यू (वर्ष २०२५) २,४७१आकस्मिक मृत्यू १,६२९.वयोगटानुसार घटना१४ वर्षांखालील : ६१४ ते १८ : २९१८ ते ३० : १९७३० ते ४५ : ३०७४५ ते ६० : २२५६० वर्षांवरील : ७८महिलांची आकडेवारी१४ वर्षांखालील : ११४ ते १८ : १६१८ ते ३० : ५९३० ते ४५ : ५३४५ ते ६० : ३५.आत्महत्येची पद्धतगळफास : ४९५विष प्राशन : ११३उडी घेऊन : २७रेल्वेखाली : १३जाळून : १५तलावात उडी : ४झोपेच्या गोळ्या : ४अन्य कारणे : ३४८.