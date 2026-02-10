Nagpur News: प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या विशेष मोहिमेतून महिलांना मिळाले नवे जीवन; १७ राज्यांतील १८० महिलांना मिळवून दिले कुटुंब

केवल जीवनतारे नागपूर : मृत समजून घरच्यांनी पिंडदान, श्राद्ध आणि फोटोला हार घातले. मात्र, त्या जिवंत होत्या. विविध राज्यांतील अशा महिलांच्या आयुष्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील उपचारांनी नवे वळण दिले. मानसिक आरोग्य सुधारलेल्या महिलांचा शोध सामाजिक अधीक्षकांच्या विशेष मोहिमेतून घेण्यात आला. तब्बल १८० महिलांना अनेक वर्षांनंतर कुटुंब पुन्हा मिळाले..मध्यप्रदेशातील गीताबाई, झारखंडमधील नोमा, तेलंगणातील कोटम्मा, बिहारच्या सुगीया यांच्यासह अनेक मनोरुग्ण महिलांवर मनोरुग्णालयात उपचार सुरू होते; मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांना याची माहितीच नव्हती. शोध घेऊनही न सापडल्याने काहींनी संबंधितांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्रही तयार करून घेतले होते. अनेकदा मनोरुग्ण कोणालाही न सांगता घरून निघून जातात..कोणी रेल्वेस्थानक तर कोणी रस्त्यावर भटकत असतात. अशा मनोरुग्णांना पोलिसांमार्फत मनोरुग्णालयात भरती केले जाते. मागील तीन वर्षांत १८० मनोरुग्ण महिला उपचारातून बऱ्या झाल्या. यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व्यावसायोपराचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या मनात नव्याने आयुष्य जगण्याची उमेद जागवण्यासाठी काम करतात. महिलांमध्ये ही उमेद जागवण्याचे काम सामाजिक अधीक्षक कुंदा बिडकर मागील तीन वर्षांपासून करीत आहेत. .मनोविकारातून बऱ्या झालेल्यांना मनोरुग्णालयाबाबत नातेवाईकांचा दृष्टिकोन बदलावा. इतर आजारांप्रमाणे हा आजार आहे. उपचारातून रुग्णांचा ‘मनोविकास'' करून त्यांना पुन्हा घरातील वातावरणात पोहोचवणे हेच मानसोपचार तज्ज्ञांसह मनोरुग्णालयातील परिचारिका, कर्मचारी, सामाजिक अधीक्षक यांचे काम आहे. नातेवाईकांनीही याला प्रोत्साहन द्यावे. -डॉ. सतीश हुमणे, वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर..अभ्यागत समितीपुढे हजर करीत समितीच्या पुढाकाराने त्यांची घरवापसी केली जाते. कुटुंबीयांचा शोध घेणे आव्हान मानसिक विकारांच्या विळख्यात अडकलेल्या मनोरुग्ण महिला बऱ्या झाल्यानंतर तुटक संवाद साधतात. त्यातून गाव, शहर, जिल्हा, राज्याचा शोध घेण्याची किमया मनोरुग्णालयातील सामाजिक सेवा अधीक्षक साधतात..Job Opportunities: परदेशात रोजगाराची संधी सहज उपलब्ध होणार; ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.कुटुंबीयांचा शोध घेणे आव्हानात्मक आहे, परंतु सोशल मिडियामुळे ते बऱ्यापैकी शक्य होते. त्यांच्या या उपक्रमाला प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील घरी परतलेल्या महिलांची आकडेवारी महाराष्ट्र ८४ मध्य प्रदेश २३ छत्तीसगढ १५ बिहार १४ पश्चिम बंगाल ९ तेलंगणा ८ उत्तर प्रदेश ७ झारखंड ५ वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश हुमणे यांच्यासह मानसोपचार तज्ज्ञ, परिचारिका, परिचर यांचे सहकार्य मिळत आहे. गुजरात४ आसाम२ ओडिशा२ दिल्ली१ कर्नाटक१ राजस्थान१ नागालॅंड१ बांग्लादेश१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.