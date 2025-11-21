Bee Attack: मनोरुग्णालयात मधमाशांचा हल्ला, एकाचा मृत्यू; ३८ मनोरुग्णांसह २ कर्मचारी जखमी

नागपूर : ग्रामीण भागात मधमाशांचे हल्ले नवीन नाहीत, परंतु प्रथमच उपराजधानीतील मानकापूर परिसरातील प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयात गुरुवारी अचानक मधमाशांनी रुग्णांवर हल्ला केला. यात ६० वर्षीय मनोरुग्णाचा मृत्यू झाला, तर ३८ मनोरुग्ण आणि दोन कर्मचारी जखमी झाले. या घटनेमुळे रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांत भीतीचे वातावरण आहे..गुरुवारी दुपारी वॉर्ड ४ आणि ५ मधील रुग्ण जेवणाच्या प्रतीक्षेत व्हरांड्यात बसले होते. दुपारी १:३० च्या सुमारास, अचानक मधमाशा आल्या व हल्ला केला. अनेक मनोरुग्ण बचावासाठी संघर्ष करू लागले. ही भयानक स्थिती सुमारे २० मिनिटे सुरू राहिली. मधमाशांनी रुग्णांच्या चेहऱ्यावर आणि हातावर चावा घेतला, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बचाव करण्याची संधी मिळाली नाही..या हल्ल्यात ६० वर्षीय मनोरुग्ण किसन विलास यांचा मृत्यू झाला. त्याला श्वसनाचा त्रास होता. हल्ल्यामुळे तो घाबरला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकलमध्ये पाठवण्यात आला आहे..रुग्णालय प्रशासनाने घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. मधमाशांनी ३८ रुग्णांनाही जखमी केले. दोन कर्मचारीही जखमी झाले. मानकापूर पोलिसांनाही घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी वैद्यकीय अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..Vaibhavwadi Rural Hospital : वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, २५ वर्षीय तरूणीचा हकनाक बळी; नातेवाईकांच्या आरोपांमुळे तणाव.रुग्णांना वाचवता आले नाहीसर्व रुग्ण मनोरुग्ण असल्याने त्यांना शब्द सूचत नव्हते. त्यांनी स्वतःला वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. काहींना धावताही आले नाही, तर काही एकमेकांकडे पाहत राहिले, अलार्मही वाजवता आला नाही. मधमाशांचा हल्ला सुमारे २० तास चालू राहिला. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयांचे दरवाजे आणि खिडक्या बंद करून रुग्णांना वॉर्डात नेण्यासाठी पुढे आले. विशेष म्हणजे उपचारासाठी आलेले रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीयही घाबरले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.