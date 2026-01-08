Prakash Ambedkar: नागपूर मेट्रोच्या खर्चाचा भार मनपाच्या माथी: ॲड. प्रकाश आंबेडकर; नागपूरकरांना सावध करण्यासाठी आलोय!

Nagpur Metro Controversy : नागपुरात मेट्रो रेल्वेचे जाळे पसरविण्यात येत असून मेट्रोचा टप्पा तीन सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु नुकत्याच झालेल्या ऑडिटमधून नागपूर मेट्रो पावणेदोन हजार कोटींच्या तोट्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या मेट्रोसाठी केंद्राचा निधी येत आहे, तर येत्या पाच वर्षांत मेट्रो महापालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामुळे खर्चाचा बोजा महापालिकेच्या माथी मारला जाईल, हेच केंद्राचे धोरण असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे सांगितले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर नागपुरात आले असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नागपूरकरांना सावध करण्यासाठी आलो असल्याचे सांगत ते म्हणाले, भविष्यात मेट्रोच्या खर्चाचा सर्व भार महापालिकेला सहन करावा लागेल. हे तोट्यातील ताईत महापालिकेच्या गळ्यात नको असेल आणि सुविधा निरंतर सुरू ठेवायच्या असतील तर भाजपला मतदान करू नका, असे आवाहनही ॲड. आंबेडकर यांनी आज येथे केले. हे देशाचे मध्यवर्ती शहर आहे. नागपूरकर मतदारांनी भाजपला मतदान न केल्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ‘इगो’ मोडल्या जाईल, असेही ते म्हणाले..विशेष असे की, शहरातील मोठमोठ्या कामाची कंत्राटे बाहेरच्या कंत्राटदारांना देण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवडणुका होणे हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून यासाठी दमदाटीचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे उमेदवारांकडून अर्ज भरल्यास तो परत न घेण्यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज असल्याचे ॲड. आंबेडकर म्हणाले. पत्रकार परिषदेला मंगेश वानखेडे, राहुल वानखेडे, राहुल दहीकर, सिद्धांत पाटील उपस्थित होते..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.पर्यावरणाचा समतोल सांभाळून सिमेंट रस्ते व्हावेतनागपुरातील विमानतळावरून साडेसातशेवर विमाने उड्डाण भरतात. मात्र येथे इमर्जन्सी सेंटर नाही. आमच्याकडे सत्ता आल्यास येथे इंटरनॅशनल इमर्जन्सी सेंटर तयार करू. यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा ४२ हजार कोटींवर जाईल. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होईल, असे ते म्हणाले. उन्हाळ्यात शहराचे तापमान ४२ अंशावर असते. नागपुरातील सिमेंट रस्त्यांनी शहराचे तापमान ३ डिग्रीने वाढले आहे. पर्यावरणाचा समतोल सांभाळून विकास व्हावा. वातावरणाचा अंदाज न घेता विकास होत असेल तर त्याचा शरीरावर गंभीर परिणाम होईल, असेही ॲड. आंबेडकर एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.