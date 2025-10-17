नागपूर

Nagpur: संरक्षण दलाला परवानगी न मागताच टनेलचे बांधकाम; उच्च न्यायालयात बाब उघड, महामेट्रो, राज्य शासनातर्फे अद्याप अर्जच नाही

Nagpur Metro: इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनमार्गे मानस चौकापर्यंत प्रस्तावित भुयारी मार्ग (टनेल) प्रकल्प संवेदनशील संरक्षण विभागाच्या परिसराला लागून आहे.
Nagpur

Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनमार्गे मानस चौकापर्यंत प्रस्तावित भुयारी मार्ग (टनेल) प्रकल्प संवेदनशील संरक्षण विभागाच्या परिसराला लागून आहे. परंतु, टनेलच्या बांधकामासाठी आवश्‍यक संरक्षण दलाच्या परवानगीसाठी महामेट्रोने अर्जच केला नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उघड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Court
Development
Metro
Tunnel

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com