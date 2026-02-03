Nagpur Violence : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! दोन गटात तुफान राडा, दुकानासह वाहनांची केली जाळपोळ; गुन्हा दाखल

नागपूर, ता. ३ : नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सभागृहाच्या इमारतीत असलेल्या एफ एस झोन कॅफेसमोर मध्यरात्री झालेल्या वादातून एक गटाने मालकाला मारहाण करीत त्याच्या कॅफेमध्ये आग लावून ते जाळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींनी ताजबाग येथील बुलंद गेटसमोर असलेली कारही जाळली. दरम्यान या घटनेने परिवारात तणाव निर्माण झाला होता. .मिळलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री 1 वाजताच्या सुमारास कॅफे मालक कॅफे बंद करीत असताना कॅफेसमोर समोर एक युवक दारूच्या नशेत लघुशंका करीत असल्याचे आढळून आला. त्याला युवकाने हटकले असता, त्याने तेरे बाप की जगा है क्या' असे म्हटले. त्यावरून कॅफे मालकाने त्याला कानशिलात लगावली. त्यामुळे त्याने देखता हु असे म्हणून पंधरा ते वीस साथीदारांना बोलाविले. कॅफे मालकानेही आपले मित्र बोलावले. त्यामुळे दोन गटात राडा झाला..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : अपहरणानंतर तरुणाचा निर्घृण खून; अर्धनग्न करून लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी सपासप केले वार.दरम्यान पोलिसांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि दोन्ही गटाला हुसकावून लावले. त्यानंतर काही वेळाने एक गट तिथे आला. त्यांनी कॅफेचे शटर तोडून आत आव लावली. या आगीत संपूर्ण कॅफे भस्मसात झाले. याशिवाय शेजारील सलून आणि राजेश येनूरकर याच्या क्लीनिक चे नुकसान झाले. यानंतर या गटाने मोठा ताजबाग येथीलबुलंद दरवाजासमोर ठेवलेली कारही युवकांनी जाळली..या घटनेने परिसरात तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर परिसरात ठाण्यासह अतिरिक्त कुमक मागून मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा ताफा लावण्यात आला. पोलिसांनी चार ते पाच संशयित तरुणांना ताब्यात घेतले. यावेळी घटनास्थळी सहपोलिसआयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, परिमंडळ चारच्या पोलिस उपायुक्त रश्मीता रावयांनी पाहणी केली. दरम्यान पोलिसांकडून याप्रकरणी घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करून गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे..Nagpur Crime: नागपुरात कचरा गाडी चालकाचा खून, जुन्या वादातून घडली घटना....दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्नदक्षिण नागपुरात एक गॅंग सक्रिय असून या गटाकडून हा प्रकार घडविण्यात आला असल्याची सूत्रांकडून माहिती आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये या गटाचा परिसरात दबदबा वाढला आहे. त्यातील युवकांनी हा राडा केल्याची प्राथमिक माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.