Nagpur Violence : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! दोन गटात तुफान राडा, दुकानासह वाहनांची केली जाळपोळ; गुन्हा दाखल

Two Groups Clash, Cafe and Vehicles Set Ablaze : पोलिसांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि दोन्ही गटाला हुसकावून लावले. सध्या या भागात तणावपूर्ण शांतता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. ३ : नंदनवन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सभागृहाच्या इमारतीत असलेल्या एफ एस झोन कॅफेसमोर मध्यरात्री झालेल्या वादातून एक गटाने मालकाला मारहाण करीत त्याच्या कॅफेमध्ये आग लावून ते जाळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींनी ताजबाग येथील बुलंद गेटसमोर असलेली कारही जाळली. दरम्यान या घटनेने परिवारात तणाव निर्माण झाला होता.

