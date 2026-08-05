Nagpur Minor Assault Case : नागपूर हादरलं! इंस्टाग्रामवरील गेमिंग पार्टनरचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चाकूने वार, पलंगाला बांधलं अन्...

नागपूरमध्ये एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला तिच्या ऑनलाइन मित्राने बेदम मारहाण, चाकूने घाव आणि लैंगिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ठाण्यातील १९ वर्षीय आरोपीने मुलीला दिघोरी येथील रूमवर नेऊन सुमारे २० तास बंदिस्त ठेवले होते. हुडकेश्वर पोलिसांनी तिची सिनेस्टाईल सुटका केली..चार वर्षांपूर्वी ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून ठाण्यातील या तरुणाशी मुलीची ओळख झाली होती. आरोपीने ‘आकाश मेहरा’ या खोट्या नावाने चॅटिंगद्वारे मैत्री केली आणि विश्वास मिळवला. तो गेल्या एका वर्षात दोनदा नागपूरला आला होता. रविवारी सकाळी मुलगी मैत्रिणीच्या घरी जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडली. आरोपीने तिला दिघोरीतील रूमवर नेले..तेथे जीवे मारण्याच्या धमकीखाली तिला बांधले, मारहाण केली, शरीरावर चाकूचे घाव केले आणि लैंगिक अत्याचार केला. मुलगी २० तास परत न आल्याने आणि फोन न लागल्याने तिच्या उच्चपदस्थ वडिलांनी हुडकेश्वर पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी शोधून तिची सुटका केली. सुटकेनंतर मुलगी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडलेली आढळली. तिच्यावर उपचार सुरू आहेत..Crime News: अमानुषतेचा थरकाप! आईच्या बाजुला झोपलेला असताना उचलून नेलं; नंतर व्यक्तीनं मुलाचं नाक आणि गुप्तांग कापलं.आरोपी ठाण्यातील सुखवस्तू कुटुंबातील असून एका सुप्रसिद्ध डॉक्टरांचा मुलगा आणि महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ पोलिसाचा पुतण्या असल्याचे सांगितले जाते. मुलगी उच्चभ्रू कुटुंबातील असून तिचे वडील शासकीय यंत्रणेत वरिष्ठ पदावर आहेत..आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि बालसंरक्षण कायद्यान्वये गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स आणि इतर भौतिक पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करून दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.