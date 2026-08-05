नागपूर

Nagpur Minor Assault Case : नागपूर हादरलं! इंस्टाग्रामवरील गेमिंग पार्टनरचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चाकूने वार, पलंगाला बांधलं अन्...

Online Friend Crime : आरोपीने मुलीला सुमारे २० तास बंदिस्त ठेवून जीवे मारण्याची धमकी देत अमानुष अत्याचार केले. मुलगी घरी न परतल्याने वडिलांनी तक्रार दाखल केली, त्यानंतर पोलिसांनी सिनेस्टाईल सुटका केली.
Nagpur Minor Assault Case : नागपूर हादरलं! इंस्टाग्रामवरील गेमिंग पार्टनरचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चाकूने वार, पलंगाला बांधलं अन्...
सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूरमध्ये एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला तिच्या ऑनलाइन मित्राने बेदम मारहाण, चाकूने घाव आणि लैंगिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ठाण्यातील १९ वर्षीय आरोपीने मुलीला दिघोरी येथील रूमवर नेऊन सुमारे २० तास बंदिस्त ठेवले होते. हुडकेश्वर पोलिसांनी तिची सिनेस्टाईल सुटका केली.

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