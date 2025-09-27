नागपूर

Nagpur Crime : पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतच दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार; गर्भपाताच्या गोळ्या खायला दिल्या अन्.., नागपुरात उडाली खळबळ

Nagpur Minors Assault, POCSO Case : शाहबाजकडून सातत्याने होणाऱ्या छळानंतर दोन वर्षांनी अल्पवयीन विद्यार्थिनीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
सकाळ डिजिटल टीम
नागपूर : शहरातील तीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याची घटना एकाच दिवशी उघडकीस आल्याने खळबळ (POCSO Case) उडाली. पोलिसांनी पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला. यापैकी एका प्रकरणात युवकाने चक्क विद्यार्थिनीचा (Nagpur Minors Assault) गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.

