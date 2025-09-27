Nagpur Crime : पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतच दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार; गर्भपाताच्या गोळ्या खायला दिल्या अन्.., नागपुरात उडाली खळबळ

नागपूर : शहरातील तीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याची घटना एकाच दिवशी उघडकीस आल्याने खळबळ (POCSO Case) उडाली. पोलिसांनी पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला. यापैकी एका प्रकरणात युवकाने चक्क विद्यार्थिनीचा (Nagpur Minors Assault) गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोराडी पोलिस हद्दीत चायनिज हातगाडी चालक अनिकेत तारम (वय २०) या युवकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. तिला फेब्रुवारीत मित्राच्या घरी नेऊन अत्याचार केला. त्यामुळे विद्यार्थिनी गर्भवती झाल्याने अनिकेतने तिला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. त्यानंतर तिच्यावर कामठी परिसरातील खासगी रुग्णालयात उपचार केले..बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू; 'या' काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा आहे पंप, नायगाव फाट्याजवळ घटना.मात्र, प्रकृती खालावल्याने तिला मेयोत पाठविण्यात आले. त्यामुळे अत्याचाराचे हे बिंग फुटले. रुग्णालयाने पोलिसांना माहिती दिल्यावर अनिकेतवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. दुसऱ्या घटनेत जरीपटका पोलिस हद्दीत अल्पवयीन विद्यार्थिंनीला लग्नाचे आमिष दाखवित तिच्यावर अत्याचार करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी १८ वर्षीय शाहबाज शेख याच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाहबाजने विद्यार्थिनीचा पाठलाग करून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकविले. त्यानंतर त्याने तिला लग्नाचे आमिष दाखवित तिच्यावर अत्याचार केला. यानंतर त्यानंतर त्याने तिच्यावर दबाव निर्माण केला. मात्र, विद्यार्थिनीने त्याला नकार दिल्याने त्याने तिला धमकाविणे सुरू केले. याशिवाय तिला शिवीगाळ करून तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही जीवे मारण्याची धमकी त्याने दिली. शाहबाजकडून सातत्याने होणाऱ्या छळानंतर दोन वर्षांनी अल्पवयीन विद्यार्थिनीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी विनयभंगासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून शाहबाजला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.