Atharva Nannore Death News : देवा तू असे का केले? हुंदके देत आई-वडिलांचा टाहो; 'अभी आता' म्हणत गेलेला काळजाचा तुकडा कायमचा दुरावला

नागपूर : हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीतून बेपत्ता झालेल्या अथर्व नन्नोरे या १४ वर्षीय मुलाच्या हत्येची घटना पुढे येताच समाजमन सुन्न झाले आहे. शवविच्छेदनानंतर रविवारी दुपारी अथर्वचा मृतदेह घरी पोहोचताच आई-वडिलांसह नातेवाईकांनी टाहो (Nagpur Missing Boy case) फोडला. देवा तू असे का केले, असा एकच प्रश्न आई करीत होती. तिच्या डोळ्यातील अश्रूंचा महापूर पाहून उपस्थितांनाही हुंदके आवरणे कठीण झाले होते..अथर्वचे वडील दिलीप नन्नोरे हनुमानाचे भक्त आहेत. हनुमान जयंतीच्या पर्वावर चौकातील मंदिरातून निघणाऱ्या मिरवणुकीत दरवर्षी त्यांचा चित्ररथ असायचा. मात्र, यावर्षी त्यांनी चित्ररथा ऐवजी महाप्रसादाचे वितरण केले. 'पप्पा अभी आता' असे म्हणून अथर्व मिरवणुकीत निघाला. त्यानंतर परतलाच नाही..देवावर श्रद्धा असल्याने कुटुंबीय त्याची वाट बघत होते. कुठूनतरी अथर्व येईल आणि मिठी मारेल, या प्रतीक्षेत आई रेवती होती. मात्र, शनिवारी (ता. ४) दुपारी ४ वाजता, त्याच्या मृत्यूची बातमीच आली. सायंकाळपर्यंत मुलाच्या मृत्यूची माहिती आईपासून लपविली होती. परंतु, घरी नातेवाईकांची गर्दी वाढली, त्यासोबतच आईच्या मनात विचारांचा काहूर माजला, मनात चिंता वाढली..सतत देवाचा धावा करणाऱ्या आईला अर्थवचा मृत्यू झाल्याचे समजले आणि त्याच क्षणी त्यांची शुद्ध हरपली. तेव्हापासून कुटुंबीय, आप्तेष्ट त्यांना धीर देत होते. रविवारी दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास अथर्वचा मृतदेह डोळ्यासमोर येताच धायमोकलून रडतानाच 'तू असे का केले,' असा सवाल करीत आई पांढऱ्या कापड्यात गुंडाळलेल्या लेकराच्या शवाला बिलगली..तणावपूर्ण शांतता, पोलिसांचा तगडा बंदोबस्तअथर्व बेपत्ता झाल्यावर परिसरातील नागरिकांनी रोष व्यक्त करीत चक्काजाम केला होता. त्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरात मोठा पोलिस ताफा तैनात करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते. मात्र, त्याचा मृतदेह सापडल्यावर नागरिकांमध्ये पुन्हा रोष उफाळून येऊ नये, यासाठी सलग दुसऱ्या दिवशी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. त्यांच्या सोबतीला वज्र, शिघ्र कृती दल, दंगा नियंत्रक पथकही आहे. पोलिस सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अप्पर पोलिस आयुक्त राजेंद्र दाभाडे, पोलिस उपायुक्त नित्यानंद झा, राहुल मदने यांच्यासह इतर अधिकारीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.