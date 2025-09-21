Nagpur Monsoon: नागपूरमध्ये धुव्वाधार पाऊस; विजेच्या कडकडाटाने भांडेवाजी परिसरातील दुकान खाक

नागपूर : शनिवारी शहरातील विविध भागामध्ये झालेल्या धुव्वाधार पावसाने चांगलाच हाहाकार माजविला. विजेच्या कडकडाटासह झालेल्या या पावसात भांडेवाजी परिसरातील एका दुकानावर वीज कोसळून संपूर्ण दुकान खाक झाले. .तर इतवारीतील एक जुने घर कोसळले. सुदैवाने या दोन्ही घटनांमध्ये कोणतिही जिवीतहानी झाली नाही. शनिवारी दुपारी पावणेचारच्या सुमारास शहरातील पाऊसधारा सुरूच, वीज पडून दुकान खाक विविध भागांमध्ये विजेच्या कडकडाटासह धुव्वाधार पावसाने सुरुवात केली..यातच भांडेवाडी परिसरातील संघर्षनगर, पवनशक्तीनगर येथील डॉ. खान क्लिनिक लगतच्या मोहम्मद इशाक यांचे गादी तयार करण्याचे दुकान आहे. दुपारी ४.०५ च्या सुमारास अचानक इशाक यांच्या दुकानावर वीज कोसळली असे इशाक यांचे म्हणणे आहे. वीज कोसळताच दुकानामध्ये कापूस, कापड असे ज्वलनशील पदार्थ असल्याने अचानक दुकानाने पेट घेतला. आग लागली तेव्हा सुदैवाने दुकान मालक दुकानात नसल्याचे सांगण्यात येते. आगीची माहिती इशाक यांनी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला दिली..वाठोडा अग्निशमन पथकाने तातडीने घटनास्थळ गाठून आगीवर पाण्याचा मारा करत आगीवर नियंत्रण मिळविले. या आगीत इशाक यांच्या दुकानातील कापसासह कापड, मशीन असे सुमारे अडीच लाखांच्या साहित्याचे नुकसान झाले..Latest Maharashtra News Updates: दिवसभरातील ताज्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर.....याशिवाय पावसामुळे इतवारी परिसरातील खंडारगल्ली येथील अनेक वर्ष जुने जीर्णावस्थेत असलेल्या एका घराची भिंत कोसळली. हे घर ज्या भागात आहे, ती गल्ली प्रचंड अरुंद असून, सातत्याने तेथून नागरिकांची ये-जा सुरू असते. परंतु भिंत कोसळली तेव्हा सुदैवाने कुणीही तेथून जात नसल्याने जिवितहाणी झाली नाही. घटनेची माहिती परिसरातील नागरिकांनी समाजसेवक विनोद इंगोले यांना दिली व तातडीने मनपा महाल झोनचे उपायुक्त गणेश राठोड यांना कळविले. राठोड यांनी तातडीने घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता मनपा कर्मचाऱ्यांना तिथे पाठविले. मनपा कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळ गाठून पुढील कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.