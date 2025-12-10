नागपूर

Nagpur Cold : नागपूर शहराची सकाळ गारेगार; तापमान ८.८ अंशावर

गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या थंडीने मंगळवारी पुन्हा एकदा जोर दाखवला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - शहरात गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या थंडीने मंगळवारी पुन्हा एकदा जोर दाखवला. शहरात नोंदवल्या गेलेल्या ८.८ अंश सेल्सिअस किमान तापमानामुळे आजची सकाळ गारेगार करणारी ठरली.

