Nagpur Election: प्रभाग रचनेने धक्का, आता आरक्षणावर नजर; किरकोळ बदलांसह महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर, इच्छुकांमध्ये नाराजी

नागपूर : आगामी नागपूर मनपा निवडणुकीकरिता जाहीर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील ११५ आक्षेपांवर सुनावणीनंतर प्रभाग रचनेत काही बदल होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, किरकोळ बदलासह अंतिम प्रभाग रचना शनिवारी जाहीर केल्याने अनेक इच्छुकांमध्ये मोठी नाराजी असून आता प्रभागातील आरक्षणाकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे..गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडलेली मनपाची निवडणूक जानेवारी २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. ३८ प्रभागातून १५१ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. भाजपचे माजी नगरसेवक बंटी कुकडे यांच्या आक्षेपानुसार कुठलेच बदल झाले नाहीत. त्यांच्या प्रभागाला शेजारच्या प्रभागाचा एक भाग जोडण्यात आला होता..तो काढण्याबाबत त्यांनी हरकत नोंदवली होती. मात्र यात काहीच बदल झाले नाही. बाकीच्या प्रभागांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची केवळ खानापूर्ती केल्याचा आरोप होत आहे. एकूणच २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच यावेळी निवडणूक होणार असल्याचे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. अंतिम प्रभाग रचनेत काहीच बदल करायचे नव्हते तर सुनावणीचे नाटक कशाला केले, असा संताप आता काहींकडून व्यक्त केला जात आहे. तर काहींनी आता न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे..इच्छुकांचा झाला हिरमोडप्रारूप प्रभाग रचनेवर आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणीसाठी राज्य शासनाने नागपूर महामेट्राे रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी एकाच दिवशी सुनावणी घेतली. आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये भाजपच्या माजी नगरसेवकांची संख्या सर्वाधिक होती. हर्डीकर यांनी आक्षेपकर्त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे बदलाची अपेक्षा होती..असे झाले बदलप्रारूप प्रभाग रचनेत प्रभाग २८ मधील पूर्व-दक्षिनेकडील काही हद्द ग्रामीण क्षेत्रात दाखविली होती. त्यात सुधारणा करत ग्रामीणमधील भाग अंतिम प्रभाग रचनेत वगळण्यात आला आहे.प्रारूप प्रभाग क्र. १९ मध्ये हंसापुरीचा काही भाग अंतिम प्रभाग रचनेत प्रभाग क्र. ८ मध्ये समाविष्ट केला आहे.प्रभाग क्र. ६ मधील अशाेकनगरचा भाग प्रभाग क्र. ७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. *प्रभाग क्र. ७ मधील मठ माेहल्ला हा भाग प्रभाग क्र. ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.या बदलामुळे प्रभागाची लाेकसंख्या किमान व कमाल लाेकसंख्येच्या मर्यादित आहे..Nagpur Elections: मनपा प्रभाग रचनेवर आयोगाचे शिक्कामोर्तब; प्रशासनाकडून आज प्रसिद्ध होणार अंतिम प्रभाग रचना.एकहाती सत्तेचे लक्ष!आगामी निवडणुकीसाठी भाजपने १३० नगरसवेक निवडून आणण्याचे टार्गेट ठेवले आहे. तर कॉंग्रेसचाही यावेळी योग्य उमेदवार दिला जावा हाच प्रयत्न असणार आहे. कॉंग्रेस यंदा प्रभागनिहाय ६० बूथमधील नऊशे पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन उमेदवार निश्चित करणार आहे. उमेदवार निश्चित करताना पदाधिकाऱ्यांनाही अडचण होत असल्यास किंवा एकमत होत नसल्यास निवडणूक घेऊन अंतिम उमेदवार निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून मनपावर एकहाती सत्ता काबीज करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.