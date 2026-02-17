Nagpur Property Tax : नागपूरकरांच्या खिशाला कात्री लागणार? निवडणूक होताच मनपा मालमत्ता कर वाढण्याच्या तयारीत

नागपूर : मर्यादित उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चाच्या कात्रीत सापडलेल्या नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने आगामी अंदाजपत्रकासाठी करवाढीचे संकेत दिले आहेत. हा प्रस्ताव सभागृहापुढे मांडण्यात येणार असून, करवाढीचा निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान नगरसेवकांसमोर असणार आहे. त्यामुळे करवाढीचा प्रस्ताव सभागृह मंजूर करणार की फेटाळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.प्राप्त माहितीनुसार दिवसेंदिवस शहराचा अवाका वाढण्यासोबतच नागरी सुविधांच्यादृष्टीने मनपाकडून विकासकामेही मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येत आहे. या सर्वांसाठी पैसाही लागतो आहे. अशातच गेल्या दहा वर्षांपासून मालमत्ता करात कोणतीही वाढ झालेली नाही. .राज्यात नागपूर महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर सर्वात कमी असल्याचे मनपातील मालमत्ता कर विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांनंतर वाढता खर्च आणि मर्यादित उत्पन्न यांचा ताळमेळ राखण्यासाठी प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सर्व विभागांकडून नवीन दरपत्रके मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर हा प्रस्ताव नव्या सभागृहापुढे मांडण्यात येणार असून, करवाढीचा निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हान नगरसेवकांसमोर असणार आहे..Nagpur News: नागपूरच्या अल्पवयीन मुलीला बिहारमधून सुरक्षित परत आणले, गुन्हेशाखेची यशस्वी कारवाई.सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कमतरता, नवीन भरतीसाठी वाढणारा खर्च, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्यासाठी मिळणारा वित्त आयोगाचा निधी बंद होणे, यामुळे महापालिकेवर आर्थिक ताण वाढला आहे. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ घालताना प्रशासनाची मोठी दमछाक होत असून, त्यावर उपाय म्हणून करवाढ हाच प्रभावी मार्ग असल्याची भूमिका प्रशासनाकडून मांडली जात आहे. नवीन मिळकतींवर कर लावणे, कर चुकवणाऱ्यांवर कारवाई करणे, याबाबत प्रशासनाने ठोस पावले उचललेली नसल्याची टीकाही होत आहे..Nagpur News: पत्नी गेली सोडून, पतीने घेतले जाळून; उपचारादरम्यान मृत्यू, पारडी ठाण्यांतर्गत घटना.विशेष म्हणजे सर्व पाचही श्रेणीत ही कर वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून १ ते २ टक्क्यांपर्यंत आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असून त्यानंतर सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.-यामुळे आहेत उत्पन्नावर मर्यादा!पाणीपुरवठ्यात जादा वापर करणाऱ्यांच्या दरात मागील सभागृहात वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यातही फारसे बदल झालेले नाहीत. सध्या नगररचना विभागातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असून, अधिकाधिक प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, इस्टेट विभागाकडील महापालिकेच्या बाजारांमधील गाळ्यांच्या भाड्याचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने तेथून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. या सर्व बाबींमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.