Nagpur News: तीन एकर जागेवर उभारणार अत्याधुनिक श्वान निवारा केंद्र; प्राण्यांसाठी असणार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध

नागपूर : भांडेवाडी परिसरात असलेल्या डॉग शेल्टर आणि प्राणी निर्बीजीकरण केंद्राच्याच परिसरात महापालिका तीन एकर परिसरावर नवीन निवारा उभारत असून, येथे एकावेळी २०० कुत्र्यांना ठेवण्याची क्षमता असेल. .सुदृढ कुत्रे आणि लहान पिल्लांसाठी स्वतंत्र निवारे असतील. आजारी प्राण्यांसाठी विलगीकरण शेड्स, स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र विभाग, आधुनिक रुग्णालयीन सुविधा, खेळाची जागा, स्वयंपाकघर, स्टोअर्स आणि प्राण्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वसूमना पंत यांनी शनिवारी (ता.१३) भांडेवाडी परिसरातील डॉग शेल्टर आणि प्राणी निर्बीजीकरण केंद्राला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी केंद्राच्या कामकाजाची पाहणी केली आणि तेथील सुविधांचा आढावा घेतला..सध्या ५९ श्वान केंद्रात आहेत. या श्वानांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनात उपचार सुरू आहेत. श्वानांना सर्व सोयी सुविधा पुरविल्या जात आहेत. याप्रसंगी मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. या भेटीत पंत यांनी डॉग शेल्टरमधील कुत्र्यांची काळजी कशी घेतली जाते, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी, त्यांना दिले जाणारे अन्न आणि निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया याची सखोल माहिती घेतली..तीन एकर जागेवर उभारणार अत्याधुनिक श्वान निवारा केंद्र विद्यमान केंद्रात श्वानांसाठी कामधेनू आणि रीना सिंग यांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अन्नसेवा पुरविल्या जात आहे.प्राणी कल्याणाचे नवे मॉडेल तयार करण्याचे उद्दिष्ट सध्या सुरू असलेल्या निवाऱ्यात जागेची आणि सुविधांची कमतरता असल्यामुळे रस्त्यावर फिरणाऱ्या कुत्र्यांना योग्य ती काळजी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. .Jevali News : लिंगायत स्मशानभूमीच्या संदर्भात बोलावण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत जोरदार वादावादी; सहा जणांवर गुन्हा दाखल.या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून नव्या अत्याधुनिक श्वान निवारा केंद्राची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. या उपक्रमामागे मनपाचा उद्देश केवळ रस्त्यावरच्या प्राण्यांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे एवढाच नसून, प्राणी कल्याणासाठी शहराला एक नवे आणि आदर्श मॉडेल सादर करणे हा आहे. प्रकल्पाला आवश्यक तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.