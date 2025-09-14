नागपूर

Nagpur News: तीन एकर जागेवर उभारणार अत्याधुनिक श्वान निवारा केंद्र; प्राण्यांसाठी असणार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध

Dog Shelter: भांडेवाडी परिसरात तीन एकर जागेत नवीन अत्याधुनिक श्वान निवारा उभारला जाणार असून, येथे २०० कुत्र्यांना ठेवण्याची क्षमता असेल. आरोग्य, स्वच्छता आणि खेळांसह सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
Updated on

नागपूर : भांडेवाडी परिसरात असलेल्या डॉग शेल्टर आणि प्राणी निर्बीजीकरण केंद्राच्याच परिसरात महापालिका तीन एकर परिसरावर नवीन निवारा उभारत असून, येथे एकावेळी २०० कुत्र्यांना ठेवण्याची क्षमता असेल.

