Nagpur Municipal Election 2026 : नागपूरमध्ये 'या' प्रभागात चुरशीची लढत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई

Nagpur Municipal Corporation elections witness intense ward-wise contests among BJP, Congress, Shiv Sena and NCP : राज्यात मनपा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असून मंगळवारी प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण देखील तापलं आहे. राज्यात २९ मनपाच्या निवडणुका होत असल्या तरी सर्वांचं लक्ष हे नागपूर मनपाच्या निवडणुकीकडे लागलं आहे. कारण नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं शहर आहे. त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. नागपूरमध्ये सध्या अनेक प्रभागात चुरशीली लढत बघायला मिळते आहे. प्रमुख लढतीमध्ये खरी लढत काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना युती, दोन्ही राष्ट्रवादीसोबतच अनेक जागी अपक्षांमध्येही होणार आहे. .प्रभाग २३ ‘ड' मध्ये तर स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाल्या बोरकर आणि राष्ट्रवादी (एसपी) चे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्यात शहरातील सर्वात चुरशीची लढत आहे. विशेष म्हणजे या दोघांनी एकमेकांचे अर्ज छाननीच्या वेळी रद्द व्हावे यासाठी आक्षेपाच्या माध्यमातून जोरकस प्रयत्न केले होते. याशिवाय प्रभाग एक मध्ये खुल्या गटात भाजप व्यापारी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विक्की कुकरेजा विरुद्ध कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते सुरेश जग्यासी, प्रभाग आठमध्ये खुल्या गटातून भाजपकडून माजी आमदार विकास कुंभारे यांचे पुत्र श्रेयस कुंभारे यांच्या समोर कॉंग्रसचे खान वासिम अब्दुल नाहींम यांनी आव्हान उभे केले आहे..माजी उपमहापौर संदीप जाधव हे भाजपकडून प्रभाग क्रमांक ११ मधून निवडणूक लढत असून त्यांना मंजुषा गणेश चाचरवार यांचा सामना करावा लागणार आहे. ड गटातून भाजपने माजी नगरसेवक भूषण शिंगणे यांच्या विरोधात काँग्रेसने शैलेंद्र पांडे यांना उमेदवारी दिली आहे. प्रभाग १२ मधून माजी महापौर माया इवनाते यांना भाजपने मैदानात उतरविले असून त्यांना कॉंग्रेसचे ओमप्रकाश रामदास वाडवे यांनी आव्हान दिले आहे. यांच्यात थेट लढत होणार आहे..PCMC Election : प्रमुख पक्षांपुढे बंडखोरांचे आव्हान! उमेदवारी नाकारल्याने अनेक जण आक्रमक; नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढली.प्रभाग १५ मध्ये महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव संदेश सिंगलकर यांच्या विरुद्ध माजी नगरसेवक सुनील हिरणवार यांनी उमेदवारी दाखल केलेली आहे. प्रभाग १७ मधून नुकतेच कॉंग्रेसमधून भाजपात प्रवेश केलेले माजी नगरसेवक मनोज साबळे आणि कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक योगेश तिवारी यांच्यात लढत होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम भाजपकडून तर काँग्रेसकडून शुभम मोटघरे आमने सामने उभे ठाकले आहे..प्रभाग २६ ‘ड' मध्ये माजी शहराध्यक्ष बंटी कुकडे यांना माजी नगरसेवक प्रवीण गुलाबराव नरड, प्रभाग ३६ मधून माजी आमदार नाना शामकुळे यांचा पुत्र अमोल शामकुळे, प्रभाग २७ मधून स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष तानाजी वनवे हे राष्ट्रवादी (अजित पवार) कडून उमेदवार असून त्यांना भाजपचे प्रवीण गिऱ्हे आणि कॉंग्रसचे प्रशांत धवड यांच्या तिहेरी रंगत होणार आहे. प्रभाग १६ मध्ये भाजपने कामगार महामंडळाचे माजी अध्यक्ष मुन्ना यादव यांच्या पत्नी तारा यादव यांना कॉंग्रेसच्या अश्वीनी अजय मते यांनी आव्हान दिले आहे..Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये बंडाची ठिणगी! जागावाटपात ११ जागांवर पाणी सोडल्याने निष्ठावंत आक्रमक.प्रभाग २९ ड मध्ये नागपूर पंचायत समितीचे माजी सभापती अजय बोढारे यांच्या विरुद्ध मुळचे शिवसैनिक कॉग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले प्रवीण गवरे यांच्यात संघर्ष होणार आहे. माजी उपमहापौर किशोर कुमेरीया प्रभाग २८ ब मधून शिवसेना (उबाठा) कडून रिंगणात असून भाजपचे किरण दातीर, कॉंग्रसचे श्रवण दातीर रिंगणात आहे. तिहेरी लढत होण्याची शक्यता आहे.३८ मधून कॉंग्रसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या पत्नी कुमुदिनी गुडधे यांच्या विरुद्ध भाजपचे प्रतिभा राऊत तर माजी आमदार अशोक धवड यांचा मुलगा अभिषेक धवड याच्याविरुद्ध भाजपचे सुनील दांडेकर, तर राष्ट्रवादी (एपी)चे दिलीप पनकुले आपले भाग्य आजमावत आहे. २५ ब या प्रभागात कॉंग्रसेचे श्रीकांत कैकाडे आणि भाजपचे राजेश्वर दिवटे तसेच १४ ब मध्ये भाजपच्या माधुरी फुलसुंगे आणि कॉंग्रेसच्या अंजना मडावी, १५ क मध्ये भाजपच्या धनश्री देशपांडे आणि कॉंग्रेसच्या विशाखा शर्मा,.प्रभाग २२ ‘अ‘ मध्ये कॉंग्रेसचे अशोक धापोडकर आणि भाजपचे कल्पना भनारकर, २५ ब या प्रभागात कॉंग्रसेचे श्रीकांत कैकाडे आणि भाजपचे राजेश्वर दिवटे, माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांच्या विरोधात कॉंग्रेसने राहूल अभंग यांच्यात थेट लढत पहायला मिळणार आहे. या दिग्गज उमेदवारांमधील ही लढती खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा कौल ठरवणारी ठरणार आत. त्यामुळे या प्रतिष्ठेच्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.