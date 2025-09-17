नागपूर

Nagpur Municipal Corporation: 'नागपूर मनपा निवडणुकीला महागाईचा फटका'; २० कोटींचा अंदाजित खर्च, २४ लाखांहून अधिक मतदार

Nagpur Civic Election 2025:नागपुरात २०१७ प्रमाणेच आगामी निवडणुकीसाठी ३८ प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली असल्यामुळे यातून एकूण १५१ नगरसेवक निवडले जातील. यात ३७ प्रभागांमधून प्रत्येकी चार, तर एका प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडले जाणार आहेत.
“Nagpur Municipal Election 2025: Inflation pushes cost to ₹20 crore, with over 24 lakh voters ready to cast their votes.”

सकाळ वृत्तसेवा
-तुषार पिल्लेवान

नागपूर : जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले की सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष दिसून येतो. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलेले असताना आता त्याचा फटका नागपूर महानगरपालिकेलाही बसणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाला यापूर्वीच्या तुलनेत तब्बल अडीच पटीने जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

