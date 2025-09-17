Nagpur Municipal Corporation: 'नागपूर मनपा निवडणुकीला महागाईचा फटका'; २० कोटींचा अंदाजित खर्च, २४ लाखांहून अधिक मतदार

-तुषार पिल्लेवान नागपूर : जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले की सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष दिसून येतो. महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलेले असताना आता त्याचा फटका नागपूर महानगरपालिकेलाही बसणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाला यापूर्वीच्या तुलनेत तब्बल अडीच पटीने जास्त खर्च करावा लागणार आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .साडेतीन वर्षांपासून रखडलेली महापालिका निवडणूक आता २०२६ मध्ये पार पडण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीसाठी मनपा प्रशासनाला तब्बल २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निवडणुकीत २४ लाखांहून अधिक मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार असून २९०० पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे (बूथ) उभारली जाणार आहेत. खर्चाचा आलेख इतका वाढल्याने प्रशासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे..२०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नागपूर महापालिकेला ७.५६ कोटी रुपये खर्च आला होता. आता आठ वर्षांनंतर वाढलेल्या किमती आणि सुविधांमुळे आगामी निवडणुकीच्या खर्च २० कोटींच्या घरात जाणार असल्याचा अंदाज घेऊन आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.नागपुरात २०१७ प्रमाणेच आगामी निवडणुकीसाठी ३८ प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली असल्यामुळे यातून एकूण १५१ नगरसेवक निवडले जातील. यात ३७ प्रभागांमधून प्रत्येकी चार, तर एका प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आधारित, शहरात २४ लाख ४७ हजार ४९४ मतदार निश्चित झाले असून, यंदा मतदान केंद्रांची संख्या २,७८३ वरून २,९०० पेक्षा अधिक राहणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर (बुथवर) ८०० ते ९०० मतदार ठेवण्याचे नियोजन आहे..निवडणूक प्रक्रियेसाठी सुमारे वीस हजारांहून अधिक कर्मचारी लागण्याची अपेक्षा मनपा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यानुसार या निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे मानधन, भोजन, ईव्हीएमची ने-आण करण्याची वाहतूक, मतदान केंद्रांवरील मंडप उभारणे, कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक प्रशिक्षण, स्ट्रॉंगरूमवरील सुविधा, मतमोजणी कक्षातील सुविधा, सीसीटीव्ही आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदीचा खर्च समाविष्ट आहे. मनपाने यासाठी २० कोटी रुपयांचे प्रावधान अर्थसंकल्पात केले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.निवडणुकीसाठी प्रशासनाने २० कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापासून, बूथमध्ये मतदारांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, वाहतूक खर्च आदींचा समावेश राहणार आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत सुमारे ७ कोटी ५६ लाखाचा खर्च लागला होता.- श्याम कापसे, निवडणूक अधिकारी मनपा नागपूर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.